Serrano (PSOE Murcia) suspende sus actos de campaña para este martes por el episodio de fuertes lluvias

El alcalde de Murcia y candidato del PSOE a la reelección, José Antonio Serrano, ha anunciado este martes (a través de su cuenta de Twitter '@SerranoJAntonio') que suspende sus actos de campaña para esta mañana por el episodio de lluvias que está viviendo el municipio.

Serrano ha pedido precaución a los vecinos y que no hagan desplazamientos que no sean necesarios.

Asimismo, ha compartido algunos consejos del Ayuntamiento de Murcia ante estos episodios como, si se está en casa, asegurar ventanas y objetos exteriores, comprobar desagües privados, desenchufar aparatos eléctricos, evitar aparcar en garajes subterráneos y no usar el el ascensor.

En la calle no cruzar entre coches aparcados, evitar usar el móvil mientras se camina, alejarse de objetos metálicos, no caminar bajo árboles y no cruzar corriente de agua.

De igual forma, si se va en coche moderar la velocidad, no aparcar en zonas inundables, no atravesar corrientes de agua, no cruzar pasos subterráneos y usar el vehículo sólo si es imprescindible