Serrano pide "prudencia" al PSOE al criticar que no se han vendido 15 millones de suelo de operación Romareda

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha pedido "prudencia" a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, quien ha criticado que todavía no se han ingresado los 15 millones de euros previstos este ejercicio, que es la cuantía estimada de la parte del suelo "inmaterial" de la operación Romareda que todavía no se ha vendido.

Ha recordado que el planeamiento urbanístico recoge 45.000 metros cuadrados de suelo en la operación Romareda, que "ya se previó en tiempos en los que CHA dirigía Urbanismo" y fruto de la modificación del PGOU, en el pasado mandato, para hacer el nuevo estadio del montante total, se destinan 22.500 metros cuadrados para el campo de fútbol y el resto, 20.500 metros cuadrados, son los que están por vender al precio de 15 millones.

"Estamos --ha recordado Serrano-- a 14 julio y queda año hasta Nochevieja. Tendrá que hacer la crítica al Gobierno sobre si ha cumplido o no los con los ingresos por venta de suelo a fin de año". "Tendrá que esperar, al menos, al 22 de diciembre a ver el grado de ejecución por venta de suelo y ser prudente y coherente. No se puede criticar por querer vender algo y luego por no venderlo", ha añadido.

A su parecer, es "llamativo" que el PSOE, que hizo una "descarnada crítica" por dejar la parcela inmaterial para que se pudieran aportar ingresos en las arcas municipales, ahora diga que no se ha vendido.

En rueda de prensa, Serrano ha explicado que la venta de algo conlleva negociaciones en las que prima el interés público y cuando el Ayuntamiento proceda a venderla se conocerán las condiciones tasadas porque lo suelos están valorados.

Sobre esos suelos ha subrayado que "a pesar de las críticas del PSOE y sus reproches, que decían que no se podrían inscribir, finalmente se ha hecho y jurídicamente es posible y en el presupuesto se incluye como previsible ingreso por venta de suelo".

Ha concluido indicando que es un aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento y su edificabilidad, que tiene valor, se incorporará cuando se compre como suelo concreto de la ciudad.