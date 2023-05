Serrano (PP) niega haber firmado un pacto previo con Vox y Sáez pide que "diga la verdad" a albaceteños

El candidato del PP a la Alcaldía de Albacete, Manuel Serrano, ha negado la existencia de un pacto previo a las elecciones con Vox, mientras que el actual alcalde de la capital albaceteña y candidato del PSOE a la reelección, Emilio Sáez, ha pedido que "diga la verdad" a los vecinos de la ciudad.

Así han reaccionado ambos candidatos en declaraciones a los medios en sendas mesas informativas en el Mercado de Los Invasores, después de que el PeriódicoCLM haya publicado este martes que Serrano habría enviado el pasado 25 de abril al candidato de Vox, José Ramón Conesa, un pacto previo a los comicios del próximo 28 de mayo, que este habría "aceptado íntegramente".

No obstante, el aspirante 'popular' al Consistorio ha negado dicho acuerdo y se circunscribe a ese "compromiso ético" que, dice, también ofreció a Ciudadanos.

"No hay ningún pacto con nadie, el único pacto que ha firmado el señor Conesa y la señora Picazo, y que ha rechazado firmar el señor Sáez, es el que tiene que ver con la dignidad, los principios y la honradez y que dice que nos comprometemos a decir siempre la verdad a los albaceteños y no engañarles nunca, además de a no contratar, favorecer ni beneficiar a alguien que tenga vínculos familiares o políticos con cargos electos del partido", ha aseverado.

PSOE: "NINGUNA PEGA" A VOX DE PARTE DEL PP

Por su parte, el primer edil ha pedido a Serrano que "sea ético y diga si va a gobernar o no con Vox". "Yo tengo clara la idea de que así va a ser, el señor Núñez no ha puesto ninguna pega a nivel regional y el señor Serrano tengo claro que tampoco la va a poner", ha dicho.

Sáez ha señalado que lo que deben conocer los ciudadanos son "los dos modelos de gobierno, uno propiciado por PP con Vox encaminado a la pérdida de derechos, y otro que es el que defendemos, y que busca seguir consiguiendo bienestar social", ha concluido.