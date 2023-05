Serrano destaca que Murcia se juega "avanzar hacia un municipio más moderno o volver a las épocas oscuras del PP"

El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha anunciado hoy que "el 28 de mayo Murcia se juega avanzar hacia un municipio más moderno o volver a las épocas oscuras del Partido Popular. La semana que viene nos tocará elegir entre una Murcia que siga progresando, sostenible, moderna, vertebrada, justa, igualitaria y menos contaminada, o el modelo contrario de la emergencia climática que promueve el concejal Ballesta y su partido".

"No me voy a andar con rodeos: estoy muy orgulloso de las obras de movilidad. Porque están transformando nuestra casa, porque Murcia merece vivir en el siglo XXI y ser una ciudad europea. No vale con darse golpes en el pecho y decir que vivimos en la mejor tierra del mundo. Además de serlo, hay que parecerlo", ha afirmado Serrano.

En este sentido, el candidato socialista ha añadido que "para seguir progresando es innegociable calmar el tráfico en el núcleo urbano, y así lo dicen todos los estudios. No son cambios estéticos, son cambios para convertir a Murcia en un lugar que no sea peligroso para la salud".

"Estoy convencido de que la ejecución de las obras de movilidad redundará en grandes beneficios para la calidad de vida de los murcianos. Mejorarán los tiempos comerciales del transporte público haciendo su uso más atractivo para los usuarios, se incrementará la sostenibilidad en el municipio y del espacio para el peatón con la creación de entornos más amables, habrá mayor seguridad para los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal como bicicletas o patinetes y disminuirán los tiempos de recorrido y de espera del vehículo privado", apunta Serrano.

El candidato socialista afirma que no van a permitir "que echen tierra sobre el progreso que estamos construyendo. Quienes niegan los avances viven anclados en el pasado, en un pasado de hormigón, de proyectos megalómanos, de túneles irrealizables bajo nuestros pies. No vamos a cejar en nuestro empeño, porque el modelo de Murcia que queremos no es un modelo de mejoras estéticas, es un modelo basado en mejoras para convertir la Murcia que amamos en el lugar que se merece".