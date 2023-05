Serrano (PP) desdoblará el puente de Campollano, ampliará el suelo industrial y bajará impuestos a empresarios

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Albacete, Manuel Serrano, se ha comprometido a dinamizar y mejorar los parques empresariales de la ciudad, con medidas como el desdoblamiento del puente de Campollano, la ampliación del suelo industrial y la aplicación de políticas fiscales competitivas.

Así, según ha detallado el 'popular', si su partido consigue gobernar en el Ayuntamiento de la capital albaceteña, bajarán el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, reducirán a la tarifa mínima el impuesto de circulación de vehículos ligados a profesionales, el IBI y el IAE.

Además, asegura, doblarán la inversión anual de forma recurrente destinada a parques industriales. Todo ello con el objetivo, dice Serrano, de "estar preparados para captar inversión".

Del mismo lado, ha prometido desdoblar el puente de Campollano, por el que diariamente pasan unas 7.000 personas, y ampliar el suelo industrial.

"Hoy, gracias al señor Sáez, Albacete no está preparado para recibir ningún tipo de inversión que requiera de un suelo en condiciones porque no ha hecho nada, prometieron ampliar el suelo industrial y no se ha habilitado ni un solo metro en la ciudad, ni en Campollano ni en Romica", ha criticado.

Igualmente, ha reprochado a los socialistas su inacción con la APR-13.

"Hace cuatro años, Sáez en su programa electoral se comprometió a desdoblar el puente y dar solución al sector urbanístico que hay en la bajada, la APR-13, pero no ha hecho nada, ni lo va a hacer", ha aseverado.

En este sentido, Serrano ha acusado al actual alcalde de "aprovechar la única inversión que ha llegado a Albacete", la planta de reciclaje, "para presentarle a su hermano y que contraten a gente de su empresa".

"Lo único que ha quedado demostrado es que a Sáez solo le importan sus intereses", ha incidido.

"TOMADURA DE PELO"

También se ha referido al proyecto de plataforma logística, que ha tachado de "tomadura de pelo de Sáez, Page y Cabañero".

"No han hecho más que fotos", ha dicho, reiterando su compromiso con "los empresarios y los parques industriales.

Para finalizar, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha respaldado la propuesta de Serrano y ha señalado que contará con el apoyo del candidato popular a la Junta, Paco Núñez.

"Núñez se ha comprometido a llevar a cabo un plan de apoyo a la inversión privada en polígonos industriales, eliminando todos los impuestos a la compra venta de suelo industrial y desarrollando planes de mejora", ha explicado.

Asimismo, ha aprovechado para pedir el voto de los castellanomanchegos el próximo 28 de mayo y apostar por "mejorar y digitalizar los polígonos industriales y aprovechar la situación geográfica de Albacete para que sea gran protagonista del eje de desarrollo económico e industrial del sur de Europa", algo para lo que, asegura, es "esencial apostar por el cambio".