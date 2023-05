Serrano avisa que votar a Viveros, conocido por las "partidas de petanca", es renovar la confianza en Sánchez

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha avisado a los ciudadanos de Coslada que votar al actual alcalde socialista, Ángel Viveros, quien es "conocido por organizar partidas de petanca", es renovar "la confianza" en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado este jueves durante la presentación de la candidatura del PP a la Alcaldía de Coslada, que encabeza Paco Becerra, donde ha hecho hincapié en que Viveros quiere seguir en el municipio "justificando el sanchismo permanentemente".

"Cualquier ciudadano que en Coslada no voto al PP, que no vote la candidatura que encabeza Paco Becerra, no solo le está dando una posibilidad, un voto de confianza y una opción de seguir al PSOE y a Ángel Viveros sino que, de manera directa e indirecta, también está renovando la confianza en Pedro Sánchez", ha manifestado Serrano.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos de Coslada decidan si quieren "un alcalde que trabaje para los intereses" de la localidad y que colabore con la Comunidad por los madrileños o un regidor que "por lo único que ha sido conocido es por organizar partidas de petanca a Pedro Sánchez con compañeros de partido".