Serra (Podemos) tilda de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE porque "sigue beneficiando a los fondos buitre"

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha calificado de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE porque "sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre".

Tras participar en la manifestación 'Por una ley que garantice la vivienda', Serra ha llamado a "pararles los pies a los fondos buitre". "Desde luego la propuesta del PSOE es inasumible porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre y no lo está haciendo con las familias trabajadoras, que son las que necesitan que un Gobierno progresista las proteja y garantice el derecho a la vivienda", ha señalado.

Serra ha llamado a "pararles los pies a los fondos buitre y, sobre todo, hay que cumplir con el acuerdo de Gobierno". "No puede ser que la gente no tenga para pagar el alquiler, que haya tantas familias desahuciadas diariamente y no puede ser que las grandes constructoras manden tanto en este país", ha insistido.

Para la portavoz de Podemos en la Asamblea, el PSOE ha cambiado de posición porque "siempre ha estado sosteniendo este modelo productivo basado en la especulación de la vivienda". "Gracias a que Unidas Podemos está en el gobierno hemos conseguido llegar a un acuerdo pero no porque ellos quisiesen sino porque nosotros hemos presionado gracias a la movilización social para que se garantice el derecho a la vivienda", ha declarado.

Ahora el PSOE "ha decidido incumplir ese acuerdo, que es la base del gobierno de coalición pero también una promesa con la ciudadanía para garantizar el derecho a la vivienda". "Es evidente que se tienen que echar atrás", ha declarado, tras añadir que el gobierno de coalición "es lo mejor que le ha pasado a este país desde luego en función de lo que ha votado la ciudadanía y hay que cuidarlo".