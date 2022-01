La serie 'The Wine Van' anuncia la quinta temporada y volverá a La Rioja

'The Wine Van' se lanza de nuevo a la carretera y renueva temporada en Amazon. Así, en 2022 se emitirá la quinta temporada de 'The Wine Van' en la plataforma con mayor número de suscriptores. Hoy es la serie de vino más vista en Amazon.

La serie está enfocada en garantizar el relevo generacional del consumidor de vino, quiere acercarse a la gente que no sabe de vino y que no se atreve a preguntar. Ian Chapman, un millennial que no tiene ni idea de casi nada, se ha propuesto descubrir el mundo del vino y contárselo a todo el mundo.

Con tal fin, recorre en su autocaravana las bodegas con los proyectos más originales e innovadores del país, preguntando sin vergüenza y experimentando en primera persona todo lo que aprende. Con humor y atrevimiento, Ian descubre el vino de una forma única, desde una perspectiva cercana, 'The Wine Van' busca quitarle al vino las etiquetas de que es un producto elitista y únicamente para entendidos.

'The Wine Van' pretende construir, a través de la mirada curiosa de un millennial, una comunidad de gente joven que quiere aprender cómo es el mundo de las bodegas, los viñedos, la enología o la producción del vino.

'The Wine Van' está grabada íntegramente en inglés, para que pueda llegar a los millennials de todo el mundo. Se estrenó hace cuatro tempordas en Estados Unidos, ahora está disponible también en Reino Unido y España a través de Amazon Prime Video. Con un formato corto, de 10 minutos, la serie está pensada para consumir en cualquier dispositivo y a cualquier hora.

'The Wine Van' abre su puerta a pequeñas y grandes bodegas para formar parte de esta quinta temporada. Alicia Van Assche, la directora de la serie, asegura: "se trata de que la bodega tenga una historia que contar y está dispuesta a despertar el interés del público millennial. Es fundamental que cuente con vocación internacional. 'The Wine Van' está dirigida a otros públicos porque para nosotros es el futuro del vino. Es importante hacerlo fácil, de una forma natural y fresca " señala.

'The Wine Van' ha recorrido hasta en cinco ocasiones las bodegas y organismos de La Rioja a lo largo de sus cuatro temporadas.

En total, más de 40 bodegas y organismos de toda España han formado parte de la serie. El Museo del Vino de Toro del Grupo Félix Solís Avantis (Zamora), Bodegas PradoRey (Burgos), Dominio de la Vega (Valencia), Casa Primicia (Rioja Alavesa), Hammeken Cellars (Alicante), Bodegas Carchelo (Murcia), , DO Alicante (Alicante), Bodegas Adriá (El Bierzo), Bodegas Godelia (El Bierzo).

Así como Bodegas Verónica Ortega (El Bierzo), Bodegas Ochoa (Navarra), Bodegas Otazu (Navarra), , Bodegas Comenge (Valladolid), Bodegas Pazo Pondal (Pontevedra), Adegas Valmiñor (Pontevedra), D.O. Valdeorras (Ourense), Bodegas Paco&Lola (Pontevedra), Bodega Las Virtudes (Alicante), Atavus Vines*(Tarragona), Bodegas Volver (Alicante), , Bodega Laus (Huesca), Teso la Monja (Zamora), Bodegas Emina (Ribera del Duero), Corchex. Corchos de Extremadura (Badajoz), Bodegas Lustau (Cádiz), Gaintza Txakolina (Guipuzkoa), Vicente Gandía (Valencia), Bodegas Perinet (Tarragona), Bodegas Arzuaga Navarro (Valladolid), Bodegas Protos (Valladolid).

Y también Bodega Numanthia (Zamora), Bodega San Román (Valladolid), Bodega Finca Torremilanos (Burgos), Bodegas Tomás Postigo (Valladolid) y Herrero Bodega (Segovia).

La serie está producida por Mil Ojos Producen, agencia creativa especializada en vino y gastronomía autora de otras series de Branded Content como ILoveWine (Bloomberg) o Missdelic.