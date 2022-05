"Sería no actuar de acuerdo con la legalidad", dice la alcaldesa a la FAV, de haber rechazado el hospital Quirón

"Igual hay alguien que está defendiendo la Sanidad Pública y de vez en cuando va a la privada", apunta González

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha señalado este jueves a la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón de la Zona Urbana (FAV) que parar una inversión privada, como es en este caso la construcción del hospital del grupo Quirón en la ciudad, cuando lo permite la legislación vigente y el Plan General de Ordenación (PGO) y resto de normativa, "no es posible", ha recalcado.

"Sería no actuar de acuerdo con la legalidad", ha advertido a la FAV, sobre las dudas expresadas por esta última acerca del crecimiento de la sanidad privada en la ciudad al tiempo que la sanidad pública, a su parecer, se va "deteriorando".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en la inauguración del Encuentro Anual de Entidades de Voluntariado del Principado de Asturias, en el Centro Municipal de El Coto.

Ha recordado, sobre esta cuestión, que esta operación se empezó en el mandato de Foro, y lo que ha hecho el Gobierno local actual es evitar que se ponga en el entorno de Cabueñes.

Según ella, por un lado, porque hay que reservar fincas para posibles ampliaciones futuras del hospital o necesidades y, por otra, por preservar la identidad de la sanidad pública en la ciudad. Por eso se negoció con el grupo Quirón que se construyera el hospital en otro lugar, con la permuta de una parcela en Nuevo Gijón.

Sí que ha dicho estar de acuerdo la alcaldesa con la FAV en la importancia de la Sanidad Pública, a lo que ha remarcado que ella es usuaria de esta, pese a que siendo funcionaria podría haber elegido la privada. Eso sí, ha dejado claro que eso no quiere decir que no puedan existir centros privados.

Ha animado, en este contexto, a que desde las instituciones, cargos con representación institucional y representantes de partidos políticos fomenten el uso de la Sanidad Pública para apoyarla.

A esto ha sumado que el fortalecimiento que supone la ampliación del hospital de Cabueñes para la Sanidad Pública es "innegable". "Es una apuesta clara del Gobierno del Principado por la Sanidad Pública", ha asegurado.

Preguntada por la inversión en sí de la construcción de este hospital en la ciudad, con un montante previsto de 40 millones de euros y una creación de 300 empleos, ha considerado que es "positiva".

Ha incidido, unido a ello, que no es el primer hospital privado que hay en Gijón. No con ello cree que la alcaldesa que se deba juzgar a quienes acuden a la sanidad privada. No obstante, ha señalado que sería interesante preguntar a las personas a dónde van, "porque igual hay alguien que está defendiendo la Sanidad Pública y de vez en cuando va a la privada", ha recalcado González.

Sobre el efecto revulsivo que creen los vecinos de Nuevo Gijón que traerá a la zona este hospital, la alcaldesa ha apuntado que lo que es muy importante en una ciudad es redistribuir los servicios y las inversiones.

Por este motivo, ha augurado que va a dinamizar la zona y que servirá para, por ejemplo, crear nuevo comercio de proximidad, y mejorar el propio entorno.