La sentencia de Junqueras por el procés, en suspenso hasta que el TJUE responda sobre su inmunidad

El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras. El exvicepresidente de la Generalitat había solicitado acudir a la Junta Electoral Central para recoger su acreditación como europarlamentario tras las elecciones del pasado 26 de mayo, lo que le había sido denegado.

La inmunidad de los eurodiputados se refiere a la imposibilidad de detenerlos o someterlos durante el ejercicio de sus funciones a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia, ya sea en el territorio de cualquier otro Estado miembro o en su propio territorio nacional.

La primera pregunta que el Supremo le hace al TJUE versa sobre si la inmunidad "rige antes del inicio del periodo de sesiones para un acusado por delitos graves en situación de prisión provisional por hechos anteriores al inicio del proceso electoral".

Si el TUE hace una interpretación extensiva de la inmunidad, la Sala presidida por Manuel Marchena pregunta si estaría obligada a "levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo casi automático”, para permitir los desplazamientos al Parlamento Europeo, o bien se deben ponderar "otros intereses” como los derivados “del interés de la justicia".

En un auto, los magistrados del Supremo alertan del peligro irreversible que se causaría al procedimiento penal si Oriol Junqueras huyera a otro país europeo como ocurrió con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

No obstante, explican que “la concesión de un concreto permiso penitenciario de salida de naturaleza extraordinaria” no condiciona el contenido de su pronunciamiento y añaden que tampoco afecta a la situación de prisión preventiva, materia en la que el tribunal no tiene ninguna duda acerca de su procedencia.

Los magistrados también hacen referencia al momento sensible en el que se encuentra la causa. El juicio ha quedado ya “visto para sentencia” y la deliberación se encuentra “en su fase inicial”. Asimismo, la Sala explica que para la notificación de la resolución habrá que esperar varios meses.

“Ya han finalizado todas las sesiones del juicio oral, se ha celebrado la totalidad de la prueba, se han escuchado los informes de las partes y se ha ejercido por todos los acusados el derecho a la última palabra. Se ha invertido en el desarrollo del juicio cuatro meses y se han celebrado cincuenta y dos sesiones. La causa se halla, por tanto, solo pendiente de sentencia que, por razón de su complejidad, exigirá para su redacción varios meses”.

Ahora, el TJUE deberá decidir si acepta tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento acelerado. Aunque no hay plazos fijados de antemano, lo habitual es que el órgano decida en un máximo de dos semanas.

Las cuestiones prejudiciales suelen resolverse en una media de 16 meses, pero con el procedimiento acelerado el trámite puede ser mucho más corto. El pasado diciembre, el TUE dictaminó, en menos de dos meses, que Reino Unido tiene derecho a suspender el Brexit de manera unilateral.

Por ello, el Supremo tendrá que esperar a que el TJUE responda a sus consultas para dictar sentencia en la parte que afecta a Junqueras, lo que podría dilatar el fallo del procés, previsto para otoño.