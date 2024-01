Senegal.- El Tribunal Supremo de Senegal confirma la condena por difamación del opositor Ousmane Sonko

La decisión pone en duda su elegibilidad para las presidenciales

El Tribunal Supremo de Senegal ha confirmado este jueves la pena de prisión condicional de seis meses impuesta al líder del disuelto partido opositor Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (PASTEF), Ousmane Sonko, por difamación contra el actual ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang, lo que pone en duda su elegibilidad para las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 25 de febrero.

La sala de lo penal del tribunal de Dakar ha desestimado después de más de diez rondas de alegatos el recurso de casación interpuesto por la defensa de Sonko, alcalde de la ciudad de Ziguinchor (sur), que plantearon la excepción de inconstitucionalidad, informa el diario senegalés 'Le Soleil'.

Si bien los jueces han confirmado que se mantiene la condena de seis meses y la multa de 200 millones de francos CFA (alrededor de 305.000 euros), han anulado parcialmente la sentencia del tribunal de apelación sobre las disposiciones relacionadas con la coerción física.

El equipo legal había intentado anular la sentencia del tribunal de apelación argumentado que Sonko --que se encuentra en prisión-- "nunca dijo" que el ministro fuera "un mentiroso" tal y como menciona la sentencia, sino que "no estaba diciendo la verdad", lo cual "no es un insulto porque no tiene nada de escandaloso".

Tras el veredicto, Me Ciré Cledor Ly, uno de los abogados del acusado, ha expresado su decepción por esta decisión y ha afirmado que el Supremo no podía juzgar este caso y tenía que enviarlo al Consejo Constitucional pero que ha decidido rechazarlo diciendo que el recurso ha llegado tarde y que, por tanto, lo declara improcedente.

"Durante años nos hemos enfrentado a decisiones muy sorprendentes que, según nuestros análisis, estaban inconexas y no correspondían a lo que debería ser", ha afirmado en declaraciones a la prensa recogidas por el portal de noticias Dakar Actu, mientras que el abogado del ministro ha aseverado que "el lugar de Ousmane Sonko es la prisión".

Los cargos contra Sonko fueron presentados después de que Niang denunciara haber sido difamado por las acusaciones contra él por parte del opositor, que dijo que el ministro había sido citado en un informe de la Inspección General del Estado (IGE) por supuesta mala gestión de un fondo de 29.000 millones de francos CFA (unos 44,2 millones de euros) de un programa oficial. El ministro dijo que dicho informe no existe y procedió a demandar a Sonko.

El líder opositor suma así varios casos --también por incitar a la rebelión y por "corrupción de la juventud"-- cuyas detenciones han derivado desde hace más de dos años en protestas por parte de sus simpatizantes que se han saldado con decenas de muertos e importantes daños materiales.