Senegal.- Un tribunal eleva a seis meses la pena suspendida contra el principal líder opositor de Senegal, Ousmane Sonko

Un tribunal de Senegal ha elevado a seis meses su condena suspendida contra el principal líder opositor, Ousmane Sonko, en el caso abierto contra él por difamación al ministro de Turismo, después de que el también alcalde de Ziguinchor afirmara que boicotearía todos los procedimientos.

El veredicto llega tras la apelación presentada por Sonko a su sentencia en primera instancia, en la que se le impusieron dos meses de cárcel --también suspendidos-- por difamar al ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang. Asimismo, deberá pagar 200 millones de francos centroafricanos (cerca de 305.000 euros) en daños y perjuicios.

Los cargos contra Sonko fueron presentados después de que Niang denunciara haber sido difamado por las acusaciones contra él por parte del opositor, que dijo que el ministro había sido citado en un informe de la Inspección General del Estado (IGE) por supuesta mala gestión de un fondo de 29.000 millones de francos CFA (unos 44,2 millones de euros) de un programa oficial. El ministro dijo que dicho informe no existe y procedió a demandar a Sonko.

Niang ha aplaudido el fallo y ha dicho que "le da la razón". Demuestra que Sonko quería únicamente manchar mi honorabilidad", ha señalado, antes de recalcar que el opositor "nunca dijo la verdad en este caso", según ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias, APS.

Asimismo, el abogado del ministro, Baboucar Cissé, ha subrayado que el veredicto podría provocar que Sonko no pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en caso de que no sea revocado en una nueva apelación ante el Tribunal de Casación.

"Ousmane Sonko y sus abogados tienen seis días a contar desde el momento de la notificación de la decisión para presentar la apelación. Si no usan esta vía de recurso extraordinario, la decisión será definitiva y la consecuencia definitiva sería su exclusión de la carrera a la Presidencia en 2024", ha reseñado.

El propio Sonko anunció el lunes, horas antes del veredicto, dejará de cooperar con la Justicia en los casos abiertos contra él, que tilda de injustos y politizados, en el marco de lo que ha descrito como parte de una "campaña de desobediencia" contra las autoridades del país africano.

"No es ya justicia, es bandidismo judicial, y por ello he adoptado la decisión, en el marco de mi campaña de desobediencia civil, de no colaborar más con la Justicia", señaló, antes de decir que es una decisión "firme" cuyas consecuencias "asume".

Sonko fue detenido en 2021 después de que una veintena de parlamentarios opositores presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la retirada de su inmunidad parlamentaria. La detención del opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, desató una oleada de protestas que se saldó con varios muertos.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal, Macky Sall, tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad.

Por su parte, el presidente senegalés rechazó recientemente las denuncias sobre la posibilidad de violar el límite de dos mandatos en caso de que se presentara a la reelección y subrayó que "en el plano jurídico, el debate está cerrado desde hace mucho". Sin embargo, especificó que aún no ha decidido si concurrirá de nuevo a las urnas.