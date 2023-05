Senegal.- El líder opositor Ousmane Sonko boicotea una nueva vista en el juicio contra él por presunta violación

El opositor había anunciado un "boicot" a los procedimientos tras denunciar "bandidismo judicial"

El líder opositor senegalés, Ousmane Sonko, ha vuelto a estar ausente este martes en la vista del juicio abierto contra él por presunta violación y amenazas de muerte, tras anunciar un "boicot" a todos los procedimientos judiciales argumentando que están motivados políticamente.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal senegalesa de noticias, APS, en la vista han estado presentes los abogados de Sonko y la demandante, Adji Sarr, propietaria de un salón de belleza que acusa al opositor de "repetidas violaciones".

El presidente del tribunal ha decidido ante la situación suspender los procedimientos por el momento, si bien ha rechazado la posibilidad de aplazar nuevamente la vista, como ya hizo la semana pasada cuando se abrió el proceso contra Sonko.

El opositor, alcalde de la ciudad de Ziguinchor (sur), había exigido una serie de condiciones de cara a presentarse ante el tribunal, situado en la capital, Dakar, incluido que se garantizar la seguridad de su itinerario y que se retiraran las barricadas en los alrededores de su vivienda en la ciudad.

El opositor argumentó recientemente que su boicot era parte de una "campaña de desobediencia" contra las autoridades. "No es ya justicia, es bandidismo judicial, y por ello he adoptado la decisión, en el marco de mi campaña de desobediencia civil, de no colaborar más con la Justicia", señaló, poco antes de que un tribunal elevara a seis meses la pena suspendida contra Sonko por difamar al ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang.

Sonko fue detenido en 2021 después de que una veintena de parlamentarios opositores presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la retirada de su inmunidad parlamentaria. La detención del opositor, que quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales de 2019, desató una oleada de protestas que se saldó con varios muertos.

La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal, Macky Sall, tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La Constitución senegalesa limita a dos el total de mandatos y un intento por prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad, si bien el mandatario ha defendido que sería legal que se presentara a las urnas, extremo que aún no ha confirmado.