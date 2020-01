El senador Cory Booker retira su candidatura a las primarias del Partido Demócrata

El senador estadounidense Cory Booker ha retirado este lunes su candidatura a las primarias del Partido Demócrata de cara a las presidenciales que se celebrarán en 2020.

"Con todo mi corazón digo esto: suspendo mi campaña para ser presidente. A mi equipo, seguidores y todos los que me dieron una oportunidad, gracias. Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido y no siento nada más que fe en lo que podemos lograr juntos", ha afirmado en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Booker, que es ya el decimoséptimo candidato en retirarse de la carrera a las primarias de la formación, ha asegurado que se trata de una "decisión difícil" aunque necesaria.

"Entré en esto para ganar y siempre he dicho que no continuaría si no hubiese un camino hacia la victoria", ha manifestado, en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN.

Su retirada ha tenido lugar un día antes de que los seis de los candidatos participen en un debate organizado por la citada cadena y el diario 'The Des Moines Register' de Iowa, estado donde tendrá lugar el evento.

Tal y como ha aseverado Booker, no cumplía con los requisitos necesarios para seguir adelante. "Nuestra campaña había llegado a un punto en el que necesitaba más dinero para seguir adelante, un dinero que no tenemos, un dinero que es difícil de recaudar porque no estaré en el próximo debate debido a que el asunto del 'impeachment' me retiene en Washington", ha manifestado en relación con el juicio político al que será sometido el presidente, Donald Trump, en el Senado estadounidense.

Booker ha criticado en varias ocasiones las normas establecidas para poder acudir a las primarias y ha arremetido, además, contra la falta de diversidad de los candidatos en cuestión.

El senador anunció su candidatura en febrero de 2019 con un mensaje centrado en aquellos "estadounidenses que sufren un mismo dolor", a quienes pedía unirse para lograr una mayor justicia y un cambio real.

En este sentido, proponía reformar las leyes sobre el control de armas y establecer un sistema nacional de licencias. También hizo hincapié en la importancia de reformar el sistema penitenciario y legalizar el consumo de marihuana.