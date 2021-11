El Senado zanja el pacto de órganos constitucionales con críticas a PP y PSOE

El pleno del Senado ha culminado el pacto para renovar los órganos constitucionales con la elección de los seis consejeros del Tribunal de Cuentas que correspondía designar a la Cámara y el visto bueno a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, entre más críticas al PP y PSOE por su gestión del acuerdo.

Al igual que en el Congreso, los representantes de partidos de izquierda e independentistas, además de Vox y Cs, se han negado a participar en la votación de los candidatos, que se ha efectuado de forma presencial y simultánea con dos urnas, una para los vocales del Tribunal de Cuentas y otra para el Defensor del Pueblo.

Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición que también ha respaldado esta renovación, de la que ha quedado fuera el CGPJ, no tiene representación en el Senado, de manera que el peso para la elección ha recaído en los senadores de los dos grupos mayoritarios, socialista y popular.

El escrutinio de las papeletas con los candidatos al Tribunal de Cuentas ha arrojado un resultado de 212 votos para María Rosario García Álvarez, Elena Hernáez Salguero, Rebeca Laliga Misó, Joan Mauri Majós, Javier Morrillas Gómez y Luis Antonio Ortiz de Mendívil Zorrilla; además, ha habido cuatro votos en blanco y uno nulo.

Más respaldo ha tenido el exministro socialista Ángel Gabilondo para ser elegido nuevo Defensor del Pueblo, con 216 papeletas y un voto en blanco, superando igualmente los tres quintos de la Cámara exigidos por la legislación. En ambos casos, no han votado 48 senadores.

En el debate previo a las votaciones solo han intervenido aquellos portavoces de grupos que querían hacer ver sus críticas al procedimiento y anunciar su negativa a participar en la elección.

Desde el grupo parlamentario de Izquierda Confederal, el senador Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca) ha expresado su "preocupación" ante lo que ha calificado como "un reparto de cromos vergonzoso" entre el PP y el PSOE que, ha recalcado, está "alejado de cualquier dinámica realmente democrática". Después ha abandonado el hemiciclo.

El senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà también ha criticado duramente el acuerdo, aunque ha pedido no confundir los nombramientos del Tribunal Constitucional con el del Defensor del Pueblo, ya que, según ha opinado, Ángel Gabilondo "es un señor de los pies a la cabeza, idóneo y cualificado".

Vox, por boca de Jacobo González-Robatto, ha calificado el acuerdo de renovación de las instituciones como un "espectáculo totalmente guionizado", mientras la senadora de JxCAT Assumpció Castellví, lo ha tildado de "escándalo" y el de Ciudadanos José Luis Muñoz Lagares de "reparto de sillas" entre PP, PSOE y Unidas Podemos.

No han subido a la tribuna ERC ni EH Bildu, formaciones que no obstante han manifestado en una nota su "rechazo" a este "nuevo reparto de cromos" que no hace más que "perpetuar la politización y la represión", por lo que tampoco han votado.