El Senado rechazará petición del PP de convocar la Conferencia de Presidentes

La mayoría del Senado rechazará este jueves una petición del PP al Gobierno para que impulse un marco jurídico ante la pandemia tras acabar el estado de alarma y convoque de manera inmediata una Conferencia de Presidentes, según lo avanzado en el debate plenario este miércoles.

La moción del PP con esa doble petición al Gobierno ha sido defendida por el senador Alberto Fabra, quien ha admitido la enmienda de UPN que añade el requisito de la urgencia mientras ha rechazado las de otros grupos.

Fabra ha considerado que el Gobierno no preparó un marco legal para afrontar la continuidad de las restricciones de derechos y libertades por la pandemia cuando acabara el estado de alarma, bien fuera porque no quería dar su "brazo a torcer" ante el PP o porque no podía debido a su dependencia de apoyos parlamentarios o incluso porque no sabía.

En cualquier caso, a juicio de Fabra, "el diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno es más necesario que nunca", por lo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no debe seguir "en sus trece" y ha de convocar a los presidentes regionales, una vez que se ha llegado a un "caos" jurídico.

Por contra, la senadora socialista María Jesús Álvarez ha sostenido que el Gobierno ha ido introduciendo las necesarias modificaciones en el marco legislativo, por lo que sí hay herramientas jurídicas tras el estado de alarma.

"Señores del PP, su actitud en esta pandemia ha sido de total deslealtad", ha indicado otra senadora socialista, Esther Carmona, durante el debate, en el que los representantes del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, y ERC, Bernat Picornell, no han aclarado las posturas de sus grupos, decisivas para que pueda salir adelante la moción.

Fuentes de ERC y del PNV han indicado a Efe que se abstendrán en la votación, una abstención que compartirán con los senadores de Junts, según ha avanzado Josep Maria Cervera, quien ha lamentado que otras conferencias de presidentes anteriores han servido para "disfrazar" las decisiones del Gobierno.

A favor de la moción del PP se ha mostrado Ciudadanos, cuyo senador Miguel Sánchez ha coincidido en que existe un "caos" porque el Gobierno "ha vuelto a delegar" sus responsabilidades hacia las comunidades autónomas y los tribunales superiores y Supremo.

En contra de la moción del PP se ha posicionado Vox, pues, según ha indicado José Manuel Marín, "la cogobernanza no existe en nuestras leyes", por lo que la "delegación universal de competencias" a las comunidades autónomas ha supuesto "un fraude" a la ley orgánica que regula el estado de alarma.

Se opondrá también a la moción Geroa Bai, según ha avanzado Koldo Martínez, quien, no obstante, ve que el Gobierno ha pasado "de la cogobernanza al sálvese quien pueda".