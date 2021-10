El Senado pide respaldo legal para las juntas de propietarios telemáticas

La Comisión de Justicia del Senado ha acordado este lunes instar al Gobierno a las modificaciones normativas necesarias para poder celebrar las juntas de propietarios mediante los sistemas de videoconferencia o de otros medios de comunicación.

Los grupos han apoyado una moción del grupo socialista en este sentido que precisa que, no obstante, debe quedar siempre garantizada la participación de todos los propietarios, la identificación de los asistentes, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y, sobre todo, la emisión del voto con las debidas garantías.

En la defensa de la iniciativa, que han votado a favor el PP, el grupo mixto y el PNV y ha contado con la abstención del grupo nacionalista y ERC, el senador socialista Jesús González Márquez ha considerado que las reuniones telemáticas celebradas durante el covid han venido para quedarse, por su inmediatez, ahorro de costes y adaptabilidad.

"Son pequeños pasos, pero provocan grandes cambios", ha destacado el senador, que ha señalado que la moción cuenta con el beneplácito del colectivo de administradores de fincas.

González ha aprovechado el debate para subrayar el "evidente" compromiso del gobierno con el plan de rehabilitación de viviendas.

"Es de justicia social, porque en muchos casos esas obras se consideran imprescindibles" como colocar un ascensor o eliminar barreras arquitectónicas.

El senador del grupo popular Francisco Martín Bernabé ha señalado que la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero también útiles como la extensión de la digitalización a todos los órdenes de la vida.

Una vez "bendecida la digitalización", el portavoz del PP ha pedido no olvidar que la celebración presencial de las juntas sigue limitada a día de hoy para los acuerdos inaplazables y ha dicho que no tiene ningún sentido que todos los vecinos de una comunidad puedan quedar para cenar y no puedan reunirse para aprobar sus cuentas anuales.

"Si hay vuelta a la normalidad que llegue también a las juntas de propietarios", un ruego que ha hecho al Gobierno.

Los grupos nacionalistas catalanes se han abstenido al argumentar que Cataluña tiene su propia normativa de propiedad horizontal.