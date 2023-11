El Senado pide al Gobierno que limite su "expansión" en las competencias de las autonomías

El grupo del PP en el Senado ha defendido este martes una moción para pedir al Gobierno que limite su "expansión" en materias sobre las que las autonomías tienen competencias.

Según ha asegurado el senador popular Alejo Miranda en el pleno del Senado, esa "dinámica expansionista" afecta a materias "de competencias compartidas" que son "esenciales" en el campo de las políticas sociales, como por ejemplo la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la familia o la vivienda.

"Si algo ha caracterizado a este Gobierno es precisamente no respetar las instituciones, meterse en sus competencias y tratar de controlarlas para ponerlas a su servicio", ha aseverado Miranda.

Ha afirmado que esa "invasión" de competencias se aceleró a partir de la crisis de la covid-19 y, ahora, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez debería limitar esa "tendencia" para "no seguir estrechando el espacio regulatorio y de ejecución" que es "propio" de las comunidades autónomas.

Miranda ha criticado, además, que el Gobierno "ha ido anunciando" y "aprobando" medidas que conllevan compromisos de gasto cuya financiación no suele estar "suficientemente concretada" y tiende a recaer sobre las comunidades autónomas.

Esto, según el senador, contribuye a "lastrar aún más" los problemas presupuestarios que muchas de ellas "padecen" como consecuencia de "las deficiencias" del vigente sistema de financiación autonómica.

En este sentido, ha pedido al Gobierno que recuerde "la importancia" de que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación "suficiente" para ejecutar sus competencias sobre materias esenciales de política social.

La senadora de ERC Sara Bailac ha subrayado que ha sido el PP, cuando estaba en el Gobierno, quien "se ha dedicado a invadir" competencias autonómicas como, por ejemplo, con la ley Wert o con el incumplimiento de la ley de independencia.

Por su parte, la senadora María Dolores Etxano, del grupo parlamentario vasco, ha preguntado al popular qué significan exactamente las "competencias compartidas" a las que hace mención el texto de la moción, ya que, como ha indicado, en realidad cada comunidad tiene las suyas.

Asimismo, el socialista Guillermo Fernández Vara ha asegurado que hablar de competencias compartidas es "faltar a la realidad".

"Aquí no estamos compartiendo competencias, es que está sin terminar el edificio del Estado de las Autonomías. Se empezó a construir en el año 1978, estamos en el año 2023 y seguimos construyéndolo. De hecho algunas de las cosas que nos pasa nos pasan porque no hemos acabado o no hemos sido capaces todavía entre todos de acabar ese edificio", ha afirmado Fernández Vara.

En referencia a las protestas frente a la sede del PSOE en Madrid por la amnistía, el senador socialista ha afirmado que les hubiera gustado un "gesto de solidaridad y lealtad" por parte de los populares.

"Las cosas no ocurren por casualidad y un partido de Gobierno como han sido ustedes, y muy probablemente en el futuro lo volverán a ser, debería poner pie en pared ante hechos como los que nos ha tocado vivir al PSOE", ha afirmado.