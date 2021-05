El Senado pide al Gobierno que apoye la liberalización de patentes de vacunas

El pleno del Senado va a pedir al Gobierno que respalde en los organismos internacionales la liberalización de las patentes de las vacunas contra la covid al aprobar una moción de EH-Bildu tras un debate que, sin embargo, ha puesto énfasis en que hacen falta más medidas para garantizar su suministro universal.

La iniciativa sale adelante gracias al respaldo del PSOE, grupo mayoritario en la Cámara Alta, y de las formaciones nacionalistas y de izquierda, mientras que ha sido rechazada por Vox y Ciudadanos, con críticas también del PP, que no ha anunciado el sentido del voto que lo senadores emitirán telemáticamente a lo largo de esta tarde.

Con este documento, el Senado insta al Gobierno a apoyar la liberalización temporal de las patentes en la UE y ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) "facilitando y acelerando" así "la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas".

También emplaza al Ejecutivo a "acelerar la toma de decisiones" en la Unión para "consensuar la posición común" para el desbloqueo de las patentes de cara al debate previsto al respecto en la próxima reunión de junio de la OMC.

Un tercer punto del texto pide "reforzar" el mecanismo COVAX (Fondo de Acceso Global las Vacunas) de modo que los países con amplio acceso a las vacunas hagan una "mayor aportación" de dosis a fin de alcanzar el "objetivo de equidad" en la vacunación mundial.

Tanto el senador de EH-Bildu Gorka Elejabarrieta, en su defensa de la moción, como otros portavoces, han coincidido en que la liberalización de patentes por sí sola no será suficiente para ampliar el acceso a las vacunas de los países menos desarrollados, pese a lo cual va a conseguir el apoyo mayoritario de la Cámara.

Se trata, ha dicho, de "trabajar de una manera más eficaz, solidaria y global" para avanzar hacia la inmunización mundial, y recogiendo una propuesta que 60 países llevarán a la reunión de la OMC del 8 y 9 de junio.

Una inmunización que según los datos que los senadores han manejado en el debate está aún muy lejos, porque harían falta más de 11.000 millones de dosis para vacunar al 70% de la población mundial y al ritmo actual de producción ello no se logrará hasta el año 2024.

La portavoz socialista Inmaculada González Ruano ha recordado que liberalizar patentes es solo una parte de "una ecuación que tenemos que resolver entre todos" y ha alertado de que la moción plantea una "visión parcial" ante un problema global que precisa más medidas.

Así, ha citado la apuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo en la cumbre social europea de Oporto para incentivar licencias voluntarias, aumentar la producción y acelerar la distribución, entre otros aspectos.

En nombre del PP, Rubén Moreno ha asegurado que liberalizar las patentes "no solo aumentaría la producción, incluso la disminuiría" al crecer la competencia por las materias primas, y ha recalcado que para hacer una vacuna no solo hace falta la "receta" sino unas exigencias técnicas, logísticas y de control que no están al alcance de todos los países.

"Podemos tranquilizar nuestra conciencia hoy, pero se generará un problema mañana", ha zanjado.

En similares términos se ha expresado el senador de Vox José Manuel Martín Gascón, en tanto que Miguel Sánchez, de Cs, ha afirmado que la moción parte de una "premisa falsa" porque el desabastecimiento de vacunas en los países más desfavorecidos no responde a que no tengan patentes.

A favor de la iniciativa, Koldo Martínez, de Izquierda Confederal, ha dicho que la vacunación universal es "un imperativo moral inexorable y una prioridad inexcusable", mientras Jesús Uribe (PNV) piensa que ante un problema enormemente complejo desbloquear las patentes podría "acelerar" la producción en todo el mundo y Mirella Cortès (ERC) pide a quienes se oponen que piensen "en el bien común".