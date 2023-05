El Senado dictaminará sobre los bienes de la alcaldesa de Marbella sin tener su testimonio

La comisión que en el Senado investiga el patrimonio de la senadora del PP y alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz elevará próximamente su informe a la Mesa de la Cámara, antes de las elecciones del 28-M, sin haber contado con su testimonio personal y sin disponer de los documentos que le había solicitado.

La portavoz del grupo socialista en el Senado, Eva Granados, ha confirmado este martes que la labor del grupo de trabajo de la Comisión de Incompatibilidades encargado de dictaminar si vulneró o no el Código de Conducta de las Cortes Generales seguirá con su tarea pese que el PP ha intentado que "no avanzara" y después de que Muñoz les hiciera saber la semana pasada que no iba declarar.

Según el calendario de trabajo fijado por la propia comisión, el documento debería estar aprobado la semana próxima, el 18 de mayo, para su posterior remisión a la Mesa del Senado, ya en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Granados ha hecho hincapié en que este caso no es solo el de una senadora concreta que decide no rendir cuentas ante la Cámara de la que forma parte, sino el de un partido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que son "cómplices" de esa "ocultación" de información a la Cámara.

Ángeles Muñoz ha optado por no comparecer ante la comisión para aclarar su incremento patrimonial, pero sí remitió un escrito en el que negaba haber cometido irregularidades y explicaba que si en noviembre de 2022 actualizó al alza su declaración patrimonial fue tras una donación de acciones por parte de su marido dos años antes.

Sin embargo, la portavoz socialista asegura que todavía "queda en el aire" saber "por qué ocultó" durante dos años que era propietaria al 100 por 100 de una sociedad y una vivienda en Suecia, así como por qué "se niega a explicar" el origen de su abultado patrimonio y si esa "ocultación" tiene que ver con las investigaciones penales a la que estuvo sometido su marido, ahora fallecido, y su hijo.

Son preguntas que según ha remarcado quedarán sin respuesta debido a su incomparecencia y a una "falta de transparencia" que también ha reprochado al propio Núñez Feijóo pese a que cuando asumió el liderazgo del PP "prometió luz y taquígrafos", ha recordado.

Incluso ha afirmado que Muñoz "miente" porque en su escrito afirmó que no sabía que tenía que actualizar su declaración patrimonial, cuando en 2016 sí lo hizo con otra anterior.

El procedimiento abierto contra Ángeles Muñoz para indagar sobre su patrimonio fue promovido por el PSOE y por vez primera ha puesto en marcha una previsión incluida en el Código de Conducta de las Cortes Generales de 2020.

La Comisión solicitó en vano una amplia relación de contratos, escrituras y datos registrales referidos a los bienes que la senadora incluyó en su primera declaración patrimonial, al comienzo de legislatura, empresas incluidas, y sobre los que posteriormente comunicó modificaciones al alza.

También requería a ella y al Ayuntamiento de Marbella documentos referidos a su entorno personal para confirmar si tuvo algún tipo de relación contractual con las dos sociedades que figuran como titulares de los bienes de Málaga que citó en su declaración.