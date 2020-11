El Senado aprueba iniciativas para mejorar la vida en el medio rural

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado ha aprobado este jueves cinco iniciativas que instan al Gobierno a mejorar el medio rural y sus condiciones de vida, así como crear una ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de Ceuta y Melilla.

Todas han sido transaccionadas y aprobadas sin votos en contra, mientras que la de la insularidad y Ceuta y Melilla, del PSOE, que ha admitido dos enmienda de adicción del PP, solo ha contado con la abstención del senador del grupo mixto.

La Comisión ha aprobado impulsar políticas destinadas a la permanencia de las personas mayores en sus domicilios el mayor tiempo posible, en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Soledad que prepara el IMSERSO.

La iniciativa ha sido defendida, inicialmente, por el PP que pedía al Gobierno que, de forma inmediata, liderara un proyecto integral sobre la vejez saludable en el entorno rural, para favorecer que los mayores puedan permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible sin tener que verse obligados a abandonar su casa y su pueblo para residir en centros asistidos.

El Ejecutivo deberá continuar trabajando para extender la banda ancha de muy alta velocidad, con especial atención a las zonas más despobladas del país, en aras de la cohesión territorial y la reducción de la brecha digital.

Para ello, proporcionará ayudas no solo a las áreas que no dispongan de coberturas de acceso de nueva generación a alta velocidad (30 Mbps) sino también a aquellas que, aún teniéndolas, esta sea proporcionada por un solo operador que, además, no sea capaz de prestar servicios de banda ancha a velocidades de 100 Mbps o superiores

Otra de las mociones pide al Gobierno que inste a las autonomías, en futuras modificaciones, a incluir aspectos normativos específicos relativos al desarrollo del medio rural a través del mecenazgo, así como a evaluar el impacto y los beneficios fiscales que para el mecenazgo en el mundo rural pudiera suponer la actual legislación.

En otra de las iniciativas, aprobada por unanimidad, la Comisión pide que se apruebe un plan de reactivación de las zonas despobladas que, a la mayor brevedad posible, impulse la recuperación económica y los retos demográficos de las zonas despobladas.

El plan contendrá diversas medidas que los territorios superen su aislamiento, con la modernización de las infraestructuras, transportes y de telecomunicaciones, en línea con otra propuesta recientemente aprobada en el Congreso.

El Senado ha aprobado también, casi por unanimidad, una moción para crear una ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de Ceuta y Melilla, para obtener un estudio detallado de las singularidades de estos territorios y garantizar la igualdad real y efectiva de sus ciudadanos.

El Grupo Socialista ha aceptado las dos enmiendas del PP y la iniciativa ha sido finalmente aprobada con 28 votos a favor y una abstención. EFE