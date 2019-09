El Senado aplaza su pleno de la semana próxima por la incertidumbre política

La Mesa del Senado ha acordado hoy, con el respaldo unánime de la Junta de Portavoces, aplazar el pleno que estaba previsto para el próximo martes debido a la incertidumbre derivada de la posible disolución de las Cortes si no hay acuerdo para una investidura que permita a Pedro Sánchez formar Gobierno.

Incluso en el caso de que finalmente Sánchez pudiera ser investido antes de que el lunes 23 venza el plazo para hacerlo, el nuevo Ejecutivo estaría formándose justo el mismo día en que estaba prevista la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta, el martes 24, lo cual haría inviables las preguntas a los ministros.

Ha sido la vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, quien ha anunciado el aplazamiento al término de la reunión de la Mesa, órgano que ha adoptado el acuerdo después de que en la Junta de Portavoces celebrada previamente todos aceptaran una propuesta en este sentido formulada por el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz.

Narbona ha remarcado que haya o no Gobierno la semana próxima los senadores no sabrían esta semana a qué ministros dirigir sus preguntas en la sesión de control, y también ha esgrimido razones técnicas para el aplazamiento por los gastos que ocasionaría preparar un pleno que luego no podría celebrarse.

El portavoz del grupo socialista, Ander Gil, ha considerado "razonable" aplazar el pleno y ha destacado que pese a tener mayoría absoluta en la Cámara Alta el PSOE no practica el "rodillo" y escucha a los demás grupos, razón por la cual ha apoyado la sugerencia.

La vicepresidenta ha aclarado además que si la legislatura continuara porque Sánchez logra formar Gobierno no se perdería ningún pleno, ya que el que estaba convocado para la semana próxima, se celebraría a partir del 1 de octubre y en todo caso se mantendría el previsto para la segunda semana de ese mes.