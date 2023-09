Sémper (PP) utiliza frases en euskera para rechazar uso de lenguas cooficiales en Congreso: "No aceptaremos lecciones"

Acusa al PSOE y sus socios de usar el "patrimonio lingüístico como moneda de cambio" para investir a Sánchez: "Es un pago político"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha utilizado el euskera en algunos pasajes de su discurso en el Pleno --con su inmediata traducción al castellano-- para oponerse al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha avisado al PSOE y a sus socios que el PP no va a "aceptar lecciones" porque lo que están haciendo hoy es "atentar contra lo común". Sus críticas se han dirigido sobre todo al PSOE por cambiar de opinión con el uso de las lenguas y lo ha achacado al "pago político" de la investidura de Pedro Sánchez.

"Usan nuestro patrimonio lingüístico como moneda de cambio político de una manera torticera y manoseándolo y, por si fuera poco está en evidente conflicto con el sentido común político. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí? Lo sabemos todos. Todo esto porque así se impuso una negociación del Partido Socialista con los grupos independentistas para alcanzar el control de la Mesa y que sirva también como complemento a una investidura. Esta es la realidad", ha exclamado.

Sémper --que este lunes afirmó que el PP no usararías las lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso para "no hacer el canelo"-- ha expliado que con su intervención "mínimamente bilingüe" ha querido reflejar lo que ya se podía hacer en el Congreso. "Y ustedes también lo saben", ha resaltado, para añadir que no van a hacer "cosas raras" ni "patochadas".

"RELATO DE FALSOS AGRAVIOS"

Sémper ha criticado la "obsesión" de los demás grupos con el PP y con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, del que ha subrayado "habla dos idiomas", el castellano y el gallego, y cuando presidió la Xunta de Galicia estableció "políticas lingüísticas sin caer en la confrontación".

Tras destacar que "ninguna nación europea ha desarrollado un nivel de protección superior a España en términos de respeto y promoción a su propia diversidad lingüística", ha criticado que "ni siquiera" el PSOE haya reconocido esto y todas las intervenciones se basen en "un relato de falsos agravios".

"Hasta la portavoz de Bildu, la señora Aizpurua nos ha hablado de las penalidades por las que atraviesa el euskera. ¿De verdad?", ha preguntado en euskera, unas palabras que él mismo ha traducido inmediatamente, provocando cierto revuelo en la Cámara y las risas de algunos diputados de otras formaciones, lo que ha llevado a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, a pedir silencio en un par de ocasiones.

El portavoz del PP ha recordado que durante demasiadas décadas no hubo libertad para expresarse "como cada uno quería" porque padecían "una dictadura". "Y durante demasiados años, en una tierra como es el País Vasco, una banda terrorista asesinaba a quien piensa diferente. Yo no quiero que nadie se levante de sus escaños y se vaya. Quiero que debatan", ha declarado.

Así, ha subrayado que tienen "la suerte" de que España sea una nación que comparte una lengua común, el español, y que mantiene vivas una variedad de lenguas habladas y maternas. Por eso, ha puesto en valor el "patrimonio diverso" que tiene España porque el gallego, el valenciano, el euskera o el catalán son también lenguas españolas junto al castellano, que es la lengua común.

Sémper, que ha reconocido que en su casa vive rodeado de euskera porque sus hijos lo hablan y lo leen, ha asegurado que no va a aceptar "lecciones de nadie sobre el respeto y promoción de las lenguas oficiales españolas", igual que no aceptan "su patrimonialización interesada".

El dirigente del Partido Popular ha centrado sus ataques sobre todo en el PSOE porque ese partido ha votado "lo mismo" que el PP hasta hace poco y ha criticado que ahora utilicen los mismos argumentos que los independentistas.

