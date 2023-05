Sémper (PP) dice que Vivas tiene "las manos libres" para no pactar con Vox en Ceuta por su rechazo de "la mezcla"

El portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular a nivel nacional, Borja Sémper, ha dejado claro este lunes en Ceuta que el presidente de su formación y candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, tiene "las manos libres para hacer lo que quiera" después de los comicios y no alcanzar ningún pacto con Vox, como ha prometido en repetidas ocasiones, por defender "una forma exclusiva y excluyente de lo que significa ser un buen ciudadano, un buen español y un buen ceutí".

En declaraciones a los medios, Sémper ha subrayado que "la posición del PP nacional en relación con cualquier circunstancia que suceda aquí es la que marca el presidente del partido en Ceuta".

"Algunos dicen ser muy muy españoles, pero no les gusta España ni su diversidad individual; otros dicen que son muy muy feministas y aprueban leyes que ponen en la calle antes de tiempo a agresores, violadores y pederastas... La política tiene mucho de eslogan, grito y pancarta fácil y vivimos en un mundo globalizado amenazado por populismos de un lado y del otro", se ha referido sin citarlos a Vox y Podemos.

Entre ambos ha situado a un PP que cree que "la discrepancia es sana". "Abrazamos la pluralidad y no queremos homogeneizar a los ciudadanos, que es la vocación que une a los extremistas, pero ningún político o gobierno tiene legitimidad para decir a quién besar, rezar o votar", ha añadido el político vasco, que frente a la "búsqueda permanente de la pureza" ha argumentado que "es en lo impuro, en la mezcla, donde esta sociedad se refleja".

"Nosotros lo que defendemos es que España necesita estabilidad, sentido común y buena gestión y la única forma de lograrlo es con mayorías suficientemente amplias", ha reclamado, "porque tenemos la experiencia viendo el actual Gobierno de la Nación de qué pasa cuando confluyen partidos con intereses contrapuestos: insultos cruzados, discrepancias continuas, posiciones que chocan sobre materias fundamentales...".

Según Sémper, para conseguirlo el PP necesita "seguir ensanchando nuestro espacio político, que no mira a derechas o izquierdas, convocando a ciudadanos que comparten estos principios e ideas con independencia de qué hayan votado antes o de su ideología para formar gobiernos no sectarios, no dogmáticos y que entiendan la pluralidad".

Vivas ha reiterado que "nunca" volverá a pactar con Vox, como hizo en 2020 antes de volver a apoyarse en el PSOE hasta el final de esta legislatura, porque "no compartimos de una manera firme y convencida los planteamientos de quienes niegan la realidad multicultural de Ceuta y consideran que una parte de los ceutíes no son españoles por razones de índole religiosa, cultural o de origen".

"Quieren --ha rechazado a los de Abascal-- sustituir la convivencia por otra cosa consistente en la sumisión de todos a una forma exclusiva y excluyente de lo que significa ser un buen ciudadano, buen español y buen ceutí" .

Para el presidente del PP de Ceuta, que gobierna la ciudad desde 2001, "la convivencia es un factor que facilita el progreso y el desarrollo en todos los aspectos". Es mejor unir que dividir, sumar que restar, incluir que excluir, compartir que segregar... Todo eso facilita el progreso y como individuos nos hace mejores, más abiertos, más comprensivos, más tolerantes y más humanos, mejores".