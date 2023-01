Sémper dice que si triunfa la "antipolítica" lo harán los radicales y cafres

El portavoz del Comité de Campaña del PP, Borja Sémper, ha abogado por "dar una vuelta a la política en España como a un calcetín" y ha advertido de que si triunfa "la antipolítica lo harán los más radicales y cafres".

Sémper ha hecho estas declaraciones este sábado en San Sebastián en la clausura de la primera edición de la Escuela Gregorio Ordóñez, organizada por Nuevas Generaciones del País Vasco, que ha contado también con la intervención del presidente del PP vasco, Carlos Itugaiz.

Iturgaiz ha censurado en su discurso los "pactos infames de Sánchez con Bildu" y ha acusado al presidente del Gobierno de "convertir a todos los españoles en rehenes de Arnaldo Otegi".

Sémper, por su parte, quien ha elegido la Escuela Gregorio Ordóñez para protagonizar su primer acto tras su regreso a la esfera pública, ha reivindicado "otra forma de hacer política" en un momento en el que, a su juicio, las "grandes palabras han perdido parte de su contenido" por el "manoseo de políticos irresponsables".

En su opinión figuras como la del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado a tiros por ETA hace 28 años, recuerdan la "importancia de preservar" términos e ideas como los de "libertad y compromiso con la tierra" y de entender la "pluralidad" de la sociedad.

Sémper ha defendido "la independencia intelectual y material" de Ordóñez, que cobra especial importancia en una época en el que "la política se está homogenizando en lo peor".

Ha advertido, en este sentido, de los "populismos" y de los "nacionalismos exacerbados" que, a su juicio, en "España también tienen su reflejo".

"Lo que debemos hacer ante las amenazas a nuestra libertad, a nuestras instituciones, al normal desarrollo de la dialéctica política para proteger nuestras sociedades plurales es precisamente no claudicar, no parecernos a los cafres, no parecernos a quienes quieren romper la convivencia y nos quieren homogenizar", ha recalcado.

Sémper ha abogado por alejarse del "estilo Sánchez" y "cambiar" la política en España con "reformas institucionales que garantizan un Estado de derecho plural".

Ha reconocido que su partido "no ha acertado siempre en el pasado", pero ha insistido en que "lo que era importante antes, hoy es ya necesario".

El presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, por su parte, ha evocado la figura de Ordóñez y ha lamentado que su asesinato "no haya sido nunca condenado por los socios de Sánchez".

"La cicatriz de Goio sigue sin estar cerrada para nosotros", ha recalcado Iturgaiz, quien ha asegurado que todavía "supura" cuando se homenajea a los terroristas de ETA y se "humilla" a las víctimas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Iturgaiz ha opinado que con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa "se pondrá fin al chantaje de Bildu aceptado por Sánchez y España recuperará un Gobierno digno para todos los españoles".