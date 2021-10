Seminci: La película ¨Last Film Show¨ gana la Espiga de Oro, y 'Seis días corrientes', Espiga de Plata

La película 'Last Film Show', del director indio Pan Nalin, se alza con la Espiga de Oro, y 'Seis días corrientes', de la española Neus Ballús, con la Espiga de Plata, además del Premio del Público en la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Mientras, 'La Mif' se lleva el premio José Salcedo al mejor montaje, además de una mención especial del jurado internacional, y su realizador, Fred Baillif, el de mejor director.

En cuanto a los premios de interpretación, el de mejor actriz ha recaído en la kosovar Ylka Gashi, protagonista de 'Hive' (La colmena), dirigida por Blerta Basholli; y el de mejor actor, en el ruso Yuriy Borisov, de 'Compartment N. 6', firmada por Juho Kuosmanen.

La pareja conformada por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, artífices de 'Ballad of a White Cow', han logrado el galardón a mejor nuevo director; Akiko Ashizawa, el de mejor fotografía por su trabajo en 'Venegeance Is Mine, All Others Pay Cash', dirigida por Edwind, y Paul Schrader se ha llevado el mejor guion por 'The Card Counter', la cual también dirige.

Por su parte, 'The Worst Person in the World', del noruego Joachim Trier, se ha alzado con el premio Fipresci de la crítica internacional, el premio de la juventud y el Blogos de Oro.