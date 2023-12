La semana que viene acabará la primera fase de la nueva obra de urgencia en Cien Tiendas, con segunda fase en enero

La semana que viene acabará la primera fase de las obras de urgencia que se están desarrollando desde ayer en la calle Doctores Castroviejo, en las Cien Tiendas. Unos trabajos que, como ha avanzado este martes el alcalde Conrado Escobar, se retomarán en enero, con una segunda fase en la calle Calvo Sotelo.

Escobar, junto con los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz; Medio Ambiente, Jesús López; y Movilidad, Ángel Andrés, ha visitado esta mañana la obra que se centrará en la nueva pavimentación de la totalidad de la calle Doctores Castroviejo. Un trabajo que está llevando a cabo el Parque Municipal de Servicios.

"Todos en el actual equipo de Gobierno -ha asegurado Escobar- estamos poniendo todo el empeño para que esta zona, y ese es el objetivo principal, recupere el esplendor comercial que siempre ha tenido, ese espíritu logroñés, ese espíritu comercial y ese objetivo de animar esta zona de Logroño".

Algo, ha reseñado, para lo que "tenemos que mantener una apuesta decidida por salir al paso del monumental desaguisado que hemos heredado de la Corporación anterior".

"Monumental desaguisado porque, más allá de que pueda ser una complicación desde el punto de vista administrativo, que lo es, aquí ha habido una absoluta falta de diligencia política", ha incidido el primer edil, quien, ante esta situación, ha llamado "a todos mis compañeros de la corporación, empezando por el Partido Socialista, que arrimen el hombro".

Igualmente, ha reclamado "a los Ministerios correspondientes para que también pongan toda la carne en el asador", con el objetivo último de que "esta situación recupere la normalidad". Para ello, "lo primero es solucionar las cuestiones más directa, como ya se hizo el pasado mes de julio y ahora volvemos a hacer otra nueva fase, que va a ser definitiva, porque los trabajos que hoy empiezan se van a mantener".

Estos trabajos actuales suponen, ha insistido Escobar, "pavimentar en esta misma calle para continuación, en enero, dentro de estas labores permanentes de emergencia, hacer otra segunda intervención que va a afectar a la calle Calvo Sotelo y que continuará mejorando también las conexiones de las tuberías".

Es decir, "el desaguisado es de tal envergadura que no solamente hay que hacer las cuestiones de emergencia que afectan al pavimento, sino que algo tan elemental como son las conexiones en las tuberías de agua, hay que procurar que funcionen adecuadamente". De modo que "en enero iniciaremos esas otras obras que van a afectar fundamentalmente a canalizaciones y a la calle Calvo Sotelo".

El alcalde ha calculado que la intervención en Doctores Castroviejo "acabará aproximadamente en una semana o diez días", mientras que la prevista para enero, "que como va a afectar a la parte subterránea sea más larga y compleja", ha apuntado a unas tres semanas de plazo de ejecución.

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

Por otro lado, Conrado Escobar ha señalado que "en el plano más administrativo tenemos otra vía que sigue su curso", que es la resolución del contrato con la empresa que realizó las obras en primer lugar. Al respecto, ha explicado que "ya se ha dirigido la documentación al Consejo Consultivo, mientras que los servicios jurídicos están trabajando ya denodadamente para que eso también se agilice".

En todo caso, ha recalcado el regidor municipal que "en paralelo, ya se está trabajando para que el proyecto definitivo, su licitación y su adjudicación se haga en el año 2024, de manera que la ejecución se lleve a cabo en el año 2025 a ser posible y si es necesario que ocupe algo del 26, pero esa es la intención".

Y, en tercer lugar, "también en paralelo estamos trabajando con el propio Ministerio para que los Fondos Europeos, en la medida de lo posible, se mantengan". En este sentido, Escobar ha desvelado que "la última documentación que hemos enviado al Ministerio todavía no hemos recibido respuesta y hace más de tres semanas".

"Por eso, les pedimos a las fuerzas políticas, a los partidos políticos, que si quieren ayudar de verdad, ayuden. No pongan pegas, no pongan reparos y no critiquen. Creo que precisamente el Partido Socialista son los menos indicados para criticar esta obra. Si algo quieren ayudar, es precisamente trabajando, ayudando, respaldando la acción de Gobierno en todos y cada uno de los frentes que estamos siguiendo", ha afirmado.

El alcalde de Logroño ha recordado, por último que "esta zona es uno de los pulmones comerciales de Logroño", por lo que ha subrayado todas las iniciativas para reflotar el entorno, comenzando por el cambio en la trayectoria de la Cabalgata de Reyes, "además de dinamización urbana y de calle o actividad artística, que creemos que va a ayudar también a que los logroñeses se vayan acercando a lo que tiene que ser esto, un espacio de actividad comercial, de vida urbana en toda su extensión".