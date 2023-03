Seleccionados los ocho semifinalistas del XXV Concurso de Bandas Emergentes de Porcuna

El Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) ya tiene sus ocho semifinalistas, elegidos de entre los más de 250 grupos de toda España que se han presentado a la vigésimo quinta edición de este certamen que organizan el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Miaque.

Se trata de Nuei (Zaragoza), Canastéreo (Sevilla), Sergio Gómez (Málaga), Sexy Sugar (Castellón de la Plana), Enlacasa Music (Madrid), El monito presumido (Madrid), Hell of a mind (Sevilla) y Kique López (Sevilla).

El jurado ha tenido un "durísimo y largo trabajo", puesto que se han evaluado canciones de 251 grupos con un "alto nivel" para decidir el nombre de los semifinalistas, según la información trasladada por la citada asociación.

En la siguiente fase, ya en marcha, las ocho bandas elegidas deben actuar en directo en Porcuna para ganarse un puesto en la final. Lo harán por parejas en cuatro conciertos programados en marzo y abril en establecimientos de la localidad, donde se podrá disfrutar de propuestas diversas, que van desde el mestizaje de rock, reggae y cumbia al neosoul y rhythm and blues, pasando por rock andaluz y alternativo, pop y funky.

El público asistente dará a cada banda una nota del uno al diez. Estas votaciones supondrán el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el 60 por ciento restante corresponderá a la otorgada por el jurado. Se clasificarán para la final las formaciones con las tres mejores puntuaciones y se elegirán otras dos de reserva.

La actuación en la que se decidirá el ganador del XXV CBE Ciudad de Porcuna tendrá lugar en el marco del MiaqueFest 2023. El primer clasificado se llevará un premio de 1.200 euros, mientras que para el segundo y el tercero será de 800 y 500 euros, respectivamente.

Organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Juvenil Miaque, este certamen pretende ofrecer una oportunidad a las formaciones que comienzan su andadura en el mundo de la música. Un objetivo que se mantiene en esta edición "muy especial", en la que se cumplen 25 años de "uno de los concursos más reconocidos e importantes de todo el país".

Algo que se refleja en el amplio listado de grupos que han participado en él, "muchos de ellos hoy consagrados", como Guadalupe Plata, La barca de Sua, Trathucada, Supersanwich, Jarrillo'lata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Jammin Dose, Los News, The Royal Flash, El Kamión de la Basura, Santísima, The Niftys, Vilma o Mojo Experience.

La banda Wahira, de Miguelturra (Ciudad Real), ganó la última edición, celebrada en 2022 tras el parón obligado por la covid-19, ya que la situación provocada por pandemia llevó a suspender y declarar desierta la de 2020, mientras que al año siguiente no se llegó a convocar.