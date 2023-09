Seis películas del Festival de San Sebastián optan al Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country

El galardón reconocerá un año más el filme que mejor refleje los valores de la sostenibilidad y solidaridad

Seis películas de la programación oficial de la 71 edición del Festival de San Sebastián, que comienza este viernes, optan al Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, que reconocerá el filme que mejor refleje los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas.

Dos de las películas, 'All Dirt Roads Taste of Salt' de Raven Jackson y 'The Royal Hotel' de Kitty Green, forman parte de la Sección Oficial, mientras que las cuatro restantes proceden de Perlak: 'Aku wa Sonzai Shinai', de Ryusuke Hamaguchi, que acaba de obtener en Venecia el León de Plata Gran Premio del Jurado y el FIPRESCI; 'Io Capitano', dirigida por Matteo Garrone y ganadora del Leon de Plata al mejor director y del Premio Marcello Mastroianni al mejor actor joven (Seydou Sarr); 'Bâtiment 5' de Ladj Ly, y 'The Zone of Interest' de Jonathan Glazer, que obtuvo el Grand Prix del Festival de Cannes y el Premio FIPRESCI.

El jurado del Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country estará compuesto por la actriz catalana Greta Fernández, la intérprete vasca Loreto Mauleón y el director de Innovación Social del Gobierno Vasco, Asier Aranbarri. La entrega del premio, consistente en 20.000 euros destinados a la productora mayoritaria de la película ganadora, tendrá lugar el jueves 28 en el Prisma de Tabakalera a las 19.00 horas.

Como novedad, este año las 'Conversaciones' del Festival acogerán una charla de la cineasta australiana Kitty Green, autora de 'The Royal Hotel', que hablará del poder transformador del cine. La cita será el próximo lunes a las 16.30 horas en la Sala Z de Tabakalera y las invitaciones, gratuitas, están disponibles en la web del Festival, en las taquillas del Zinemaldi Plaza y en la taquilla de Tabakalera desde la víspera del evento.

"PEDAGOGÍA DE LA AGENDA 2030"

En la presentación del premio, celebrada este lunes en San Sebastián, el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, ha valorado positivamente que, por segundo año consecutivo, el Festival y el Gobierno Vasco "vayan de la mano en la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible".

A su juicio, por la proyección local e internacional del certamen, "éste es un marco especialmente adecuado para hacer pedagogía de lo que la Agenda 2030 Euskadi Basque Country representa".

"Los objetivos primordiales son combatir mejor la pobreza y compartir la prosperidad; aportar más por la igualdad y evitar la discriminación; reducir residuos, consumir menos energía y reciclar más. Porque nada cambia si no cambiamos nada", ha destacado Fernández.

Por su parte, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha afirmado que el Zinemaldia "no puede permanecer ajeno a los retos globales que persigue la Agenda 2030" y por ello se adhiere a "ese compromiso con un mundo y una vida más sostenibles".

"Lo hacemos implementando medidas como las incluidas en nuestro plan de sostenibilidad, un proyecto que iniciamos hace tres años y cuyo objetivo es convertirnos en un evento neutro en carbono en los próximos cinco años", ha señalado.