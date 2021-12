Seis meses de prision para edil de Bildu por incidentes previos al chupinazo

(Actualiza la NA5066 con la renuncia del concejal)

El concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Joxe Abaurrea ha sido condenado a 6 meses de prisión por atentado a la autoridad con atenuante de reparación del daño por los incidentes previos al chupinazo de los Sanfermines de 2019 con la concejala de Navarra Suma Carmen Alba y la Policía Municipal.

Las partes han llegado a un acuerdo por el que se han retirado las acusaciones a la agente de policía y a la concejala de Navarra Suma y la pena de Abaurrea se ha quedado en 6 meses, además de las indemnizaciones y la multa correspondiente.

Tras hacerse efectivo el acuerdo, Abaurrea ha presentado un escrito de renuncia al cargo ante la secretaría del pleno y se hará efectivo o bien en la sesión del día 16, o bien cuando finalice el debate de los Presupuestos que se ha fijado el 30 de diciembre.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2019 cuando Joxe Abaurrea trató de exhibir una ikurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona minutos antes del chupinazo que daba comienzo a las fiestas y varios agentes de policía y Carmen Alba intentaron arrebatar la bandera al concejal.

La Fiscalía pedía 30 meses de cárcel para el concejal de la formación abertzale, pero el hecho de que el acusado había consignado 1.884 euros previos al juicio para pagar las indemnizaciones le ha servido de atenuante. Abaurrea no entrará en prisión por no tener antecedentes penales con la condición de que no delinca en dos años.

Además, estaba acusado de cuatro delitos leves de lesiones, por los que se le ha condenado a un mes de multas diarias de 10 euros por cada delito, lo que eleva la multa que deberá pagar a 1.200 euros.

Abaurrea deberá indemnizar a dos agentes de Policía Municipal con 700 y 400 euros respectivamente, además de otros 988 que serán para Carmen Alba. Otra agente implicada ha renunciado a los 300 euros que le correspondían.

Todas las partes implicadas se han mostrado de acuerdo con la sentencia y han declarado que no recurrirán. El propio Abaurrea ha mostrado su conformidad. De esta forma, la sentencia es firme.

Al haber abonado una cantidad previa al juicio, al concejal de EH Bildu le quedan por pagar 204 euros de indemnizaciones y los 1.200 de la multa. EFE

