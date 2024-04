Un segundo detenido por la agresión al portavoz del PSOE en Ponferrada (León)

La Policía Nacional ha detenido a una segunda persona por su supuesta implicación en la agresión que ayer sufrió el secretario general del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada (León), Olegario Ramón, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La detención de este hombre se suma a las que se produjo horas antes, un vecino de Ponferrada de 67 años, por los mismos hechos.

Ambos detenidos, que habían sido previamente identificados en el lugar de la agresión, han presentado declaración en Comisaría y a continuación han sido puestos a disposición judicial.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, había anunciado horas antes de producirse las detenciones que la Policía Nacional ya tenía identificadas a varias personas como posibles responsables de la agresión.

Según se puede comprobar en un vídeo difundido en redes sociales, Ramón fue zarandeado y agredido por dos personas que ondeaban una bandera de España y uno de ellos le propinó varias patadas cuando salía de la sede del partido, tras mantener una reunión con los alcaldes pedáneos de la formación.

El propio Ramón ha convocado este viernes a los medios y sobre el incidente del que fue víctima ha relatado que asistió a una reunión con pedáneos de su partido y un grupo de personas, como hace todas las tardes, se concentró a partir de las 20.00 horas ante la sede socialista en la calle General Vives de la capital del Bierzo.

"Sobre las ocho y media salimos, nos despedimos y yo me encaminé hacia mi vehículo que estaba al lado de donde se concentraban estas personas y al llegar a su altura un señor al que conozco de verlo allí, porque es de lo que va todos los días, se dirigió a mi y me dijo si me había acercado a ellos para provocarlos", ha explicado.

Seguidamente, ha proseguido, le dirigió varios insultos y amenazas a las que no respondió pero le siguió por lo que optó por sacar el móvil para dejar constancia de lo que estaba sucediendo y fue entonces cuando comenzó la agresión.

"Cuando saqué el móvil otra persona que no sé ni de donde salió me dio un golpe en la mano y el teléfono salió despedido varios metros y al ir a recogerlo me empezó a dar patadas en la pierna derecha y proferir insultos, amenazas y obscenidades que prefiero no repetir", ha detallado.

Tras la agresión, pidió la intervención de la Policía y posteriormente acudió al centro de Salud Pico Tuerto, donde le curaron las heridas en la pierna derecha y también dieron cuenta de la lesión que tiene en una mano "que ha ido a peor".