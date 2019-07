La segunda línea de Ciudadanos Madrid no cree que haya adelanto electoral

“Es necesario formar un gobierno de centro liberal cuanto antes para dar estabilidad a la región y lograr las reformas que necesita.” Es la versión oficial de los dirigentes de Ciudadanos en estas semanas en las que Vox no se anima, de momento, a dar su apoyo al acuerdo de gobierno cerrado entre PP y la propia formación naranja. Un discurso que secundan en líneas generales las bases naranjas en la Comunidad, aunque algunos casos con matices: “Lo ideal sería que entre el PP y nosotros sumáramos la mayoría para no tener que necesitar el apoyo de Vox, pero es lo que hay”, remarca un destacado dirigente del partido de Rivera en Leganés a COPE.es.

Y es que el apoyo de Vox incomoda, y mucho, entre un sector de los naranjas: “Al final dependemos de ellos para sacar adelante determinados gobiernos. Ya nos pasó en Andalucía, ahora en Murcia y Madrid… tras lo de Andalucía, sinceramente pensé que nos iba a pasar mucha factura”, remarca un miembro de los naranjas en Parla.

En cualquier caso, todos recalcan que la dirección nacional hace bien en mantenerse firme a la hora de no sentarse a negociar con los de Santiago Abascal: “Es una fotografía que no interesa”, apuntan. Reconocen que lo ideal hubiera sido que este periodo de crecimiento de Ciudadanos en el panorama nacional y autonómico, hubiera coincidido en el tiempo con un PSOE “más centrado y responsable” para evitar necesitar el apoyo de la extrema derecha: “Algunos dirigentes del partido no han entendido a Rivera y su equipo cuando renunciaban a pactar con Pedro Sánchez, pero francamente su posición en determinados temas, sobre todo lo relativo a Cataluña, lo hace muy difícil. Tenemos pocas alternativas.”

Preguntados por si facilitar los gobiernos del PP en diferentes territorios como Castilla y León, Madrid Capital o previamente en Andalucía perjudicaría a los naranjas en sus expectativas de voto, no se ponen de acuerdo: “Yo creo que somos vistos como gente responsable, que ante todo aboga por la estabilidad en las instituciones”, asegura el dirigente leganense; “Es el precio que hay que pagar. En las elecciones generales salimos reforzados pese al pacto andaluz, pero es cierto que yo esperaba más en las autonómicas y municipales, y seguir acercándonos al PP”, señala el parleño.

A día de hoy, ambos dirigentes consultados descartan tanto la repetición electoral como el viraje en las posiciones de la dirección regional en favor de los socialistas: “Vox está jugando con los tiempos. Yo creo que habrá acuerdo en los próximos días. Es lo que quieren la mayoría de los madrileños.”

Optimista, pero cauto, se muestra el segundo: “Francamente, si hay que volver a las urnas la beneficiada sería la izquierda, y yo creo que las tres partes lo saben. Lo que sí que pienso es que Vox no dará su apoyo al acuerdo programático hasta después del verano, prácticamente a última hora. Pero no va a haber elecciones de nuevo.”