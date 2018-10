La segunda 'Beatleweek' se celebrará en Valladolid del 12 al 18 de noviembre

El 'concierto homenaje a The Beatles ciudad de Valladolid' se celebrará el sábado 17 en el auditorio de la Feria de Muestras

Un año más, Valladolid vuelve a vestirse de gala para recibir la semana solidaria en honor a los cuatro de Liverpool. Desde el 12 y hasta el 18 de noviembre, la BeatleWeek propone un programa de actividades que acercarán al público a la música de 'The Beatles'. Los asistentes podrán disfrutar de conferencias, proyecciones de cine, Beatles Kids y el concierto homenaje a la banda inglesa. Como en ediciones anteriores la recaudación íntegra se donará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Las entradas para el concierto ya están a la venta desde 10 euros en www.wegow.com. Además se ha habilitado una FILA CERO para todo aquel que no pueda asistir pero quiera colaborar en la lucha contra el cáncer, según han indicado sus organizadores a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La banda inglesa 'The Quarrymen', con la que 'The Beatles' comenzó su trayectoria musical en 1956, encabezará el cartel del XII Concierto Homenaje a 'The Beatles' ciudad de Valladolid. La noche solidaria, englobada dentro de la BeatleWeek, se celebrará el sábado 17 de noviembre en el Auditorio de la Feria de Muestras.

Los miembros fundadores del primer grupo de 'The Beatles' (Rod Davis, Colin Hanton, Len Garry y Chas Newby) ofrecerán este concierto en exclusiva en España, que probablemente será el último que la banda de en España. La actuación de 'The Quarrymen' será la principal de la noche, que también reunirá sobre el escenario otros artistas que colaborarán en la velada solidaria.

THE QUARRYMEN

En 1956 un joven John Lennon creó junto con sus compañeros de colegio 'The Quarrymen'. La banda tomó su nombre de la escuela Quarry Bank High School, debido a que tanto Lennon como varios de sus miembros fundadores eran alumnos del colegio. Formó parte de la llamada locura del skiffle y el surgimiento del rock and roll británico, e integró el movimiento beat que caracterizó a Liverpool y su área de su influencia.

El 6 de julio de 1957 se conocieron Lennon y McCartney y este último pasó a integrar la banda, lo que dio origen a uno de los dúos más famosos de la historia de la música. Poco después, McCartney logró que George Harrison ingresara también a la banda. Después de que Stuart Sutcliffe se uniera al grupo, a comienzos de 1960, se inició un proceso de cambio de nombres: se sucedieron 'The Beetles', 'The Silver Beetles', 'The Beatals', 'The Silver Beets', 'The Silver Beatles', 'Long John and the Silver Beetles', hasta decantar en 'The Beatles' en agosto de 1960.