Segue activo o incendio de Crecente, que se orixinou a partir de 3 focos e leva 100 hectáreas afectadas

O incendio declarado a última hora da tarde deste xoves no municipio pontevedrés de Crecente segue activo, segundo informaron fontes de Medio Rural, que cifraron nunhas 100 hectáreas a superficie afectada polo lume.

O alcalde do municipio, Julio César García-Luengo, explicou a Europa Press que o incendio se orixinou pouco antes das 20,00 horas, "con tres focos", entre as parroquias de Filgueira e Rebordechán, nunha área de difícil acceso. Desde aí estendeuse á zona de Tixosa, onde chegou a achegarse a dúas vivendas, pero "grazas aos medios aéreos" puido frearse o perigo.

As chamas tamén se propagaron pola zona de Ameixeira e o barrio de Bouzas, "que foi onde houbo máis problemas" durante a noite. De feito, efectivos de Garda Civil estiveron mobilizados por se fose necesaria a evacuación deste núcleo, aínda que finalmente non houbo que desaloxar nin a veciños nin a animais (no barrio de Tixosa hai unha granxa de cabras).

O rexedor de Crecente valorou que as devasas e o bo mantemento das pistas municipais evitaron males maiores, e sinalou que, na mañá deste venres, "a situación xa está controlada". Así mesmo, do mesmo xeito que Medio Rural, apuntou a intencionalidade do incendio.

Fontes de Medio Rural explicaron que os efectivos seguen na zona para estabilizar o lume. Desde que se activou a alarma por este incendio, mobilizáronse 5 helicópteros, 2 avións, dous técnicos, unha unidade técnica de apoio, 16 axentes, 50 brigadas, 32 motobombas e 2 pas 'bulldozer'.