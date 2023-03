Segoviano (TC): el sistema de cuotas no es el ideal, pero no hay alternativas

La magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano ha dicho este jueves que el sistema de cuotas que prevé la ley de representación paritaria que pretende aprobar el Gobierno "no es el ideal", aunque reconoce que no hay "alternativas razonables" para contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Lo ha dicho durante su participación en el Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid en el que intervenido para hablar del papel del Alto Tribunal en los avances en materia de igualdad y en el que ha hecho un llamamiento a jueces y juezas para conseguir la igualdad de trato y de oportunidades en todas las resoluciones.

"Tenemos un instrumentos poderosísimos para conseguir la igualdad", ha dicho Segoviano, que ha admitido, no obstante, que los instrumentos normativos "no son suficientes" y se ha referido a la brecha salarial, la violencia de género, las pensiones femeninas, más bajas que las de los hombres o la "poca representación de mujeres en empresas y administración pública".

En este sentido, preguntada por la ley de representación paritaria que prepara el Gobierno, la magistrada ha recordado que siempre se ha discutido si el sistema de cuotas es acertado. "Quizá no sea el ideal, pero no parece que haya alternativas razonables", ha opinado.

La futura ley establece una cuota de mujeres para órganos de Gobierno como el Consejo de Ministros y otros espacios de toma de decisiones como la dirección de grandes empresas, que deberán garantizar que el 40 % de sus componentes son mujeres.

Segoviano cree que "se han dado pasos de gigantes" en el ámbito de la igualdad, pero ha advertido de que "no hay que distraerse" y ha reconocido que también en la carrera judicial son pocas las mujeres que llegan a los órganos de representación, a pesar de que hay más mujeres juezas que hombres.

"La justicia no es diferente de otros ámbitos de la sociedad y si en las empresas o los bancos no hay mujeres al frente salvo por razones familiares, aquí pasa lo mismo", ha reflexionado.

Para la magistrada del TC, la explicación es que la sociedad no ha terminado de asumir el principio de igualdad de trato y de oportunidades, y que "no se puede prescindir de la mitad de la sociedad y de tanto talento por cuestiones no explicables".