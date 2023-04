Segado (PP), sobre el barómetro:"Estos resultados nos posibilitarían desarrollar nuestro proyecto político sin ataduras"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado tras conocer el barómetro de primavera elaborado por el Cemop que de obtener en las elecciones del 28 de mayo los resultados que refleja la encuesta "nos permitiría desarrollar nuestro proyecto político sin ataduras".

El diputado del PP ha indicado que el PP obtendría "más diputados que toda la izquierda junta" y ha señalado que el PP es el partido "que la gente quiere que gane", además, ha recalcado que con estos resultados si no pudieran formar gobierno "alguien tendría que explicar muy bien por qué no se apoya a la opción claramente ganadora".

Según ha asegurado, "el PP podría gobernar sin depender de otros grupos políticos, sin necesidad de coaliciones, es decir, con una mayoría que permita gobernar para mejorar la vida de los ciudadanos".

Por su parte, ha señalado que la encuesta del Cemop recoge que el 80% de la sociedad cree que el recorte del trasvase Tajo-Segura "va a perjudicar su economía familiar. La sociedad vuelve a percibirlo como uno de los principales problemas, algo que el PSOE parece no tener en cuenta, que vive alejado de la realidad e interpone sus intereses partidistas a los de la Región y sus ciudadanos".

Asimismo, se ha referido al PSOE al hablar sobre la incomparecencia de algunos grupos políticos en la presentación del barómetro del Cemop. "Tienen la obligación de participar de la actividad de la Asamblea , me parece una falta de respeto a la Universidad de Murcia y a esta institución no acudir a una convocatoria institucional porque aunque el resultado que dé la encuesta no guste a algunos partidos, el sueldo lo siguen percibiendo y tienen obligación de comparecer en la Asamblea".