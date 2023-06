Segado (PP): "No necesitamos los votos de otro partido, solo que no haya un bloqueo"

El diputado del PP y que en la XI Legislatura seguirá siendo portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha recordado que su partido consiguió "más del 43% de los votos" en la Región y obtuvo 21 diputados, por lo que estaba "legitimado" para obtener la presidencia de la Asamblea Regional.

Segado, que ha indicado que en las negociaciones con VOX, el partido de Abascal lo que pretendía era "con su representación" de 9 diputados obtener la presidencia de la Cámara, ha señalado que tienen el aval de los ciudadanos para "gobernar en solitario y en la constitución de la Mesa hemos demostrado que podemos conseguirlo, no necesitamos los votos de otro partido, solo que no haya un bloqueo".

En ese sentido, el diputado del PP ha manifestado que siguen teniendo la "mano tendida" para llegar a algún acuerdo y para "conseguir un gobierno fuerte". Según ha dicho, su partido "no ha vetado a nadie, no somos rupturistas". Además, ha recordado que el resultado obtenido con su partido esta legislatura dista del conseguido en la pasada cuando tuvieron que pactar con Ciudadanos, "no tiene nada que ver con lo de ahora".