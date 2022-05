Sectores próximos a Borràs se oponen a ceder la secretaría general a Turull

Sectores próximos a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, rechazan un pacto de cara al congreso de JxCat que implique ceder al exconseller Jordi Turull la secretaría general del partido y situar a Borràs como presidenta.

Así consta en un documento interno que circula entre cargos y militantes de JxCat, al que ha tenido acceso Efe, cuyos promotores se desmarcan del manifiesto difundido el pasado martes y firmado por numerosos cuadros dirigentes y diputados y en el que se propone que Borràs asuma la presidencia en sustitución de Carles Puigdemont y Turull releve a Jordi Sànchez como secretario general.

El nuevo documento reclama la "retirada" del manifiesto favorable al tándem Borràs-Turull y subraya: "Hemos de ir juntos a partir de la creación de consenso, y no a partir del conflicto. El consenso hay que construirlo, y no hay que imponerlo con un manifiesto público que condicione el congreso" del próximo 4 de junio.

"Defendemos que el conseller Jordi Turull, la presidenta Laura Borràs y cualquier otra persona puedan optar en igualdad de condiciones a la secretaría general", añade.

Según sus promotores, "hay que respetar las diferentes opciones, y hacerlo con las mismas reglas de juego, de forma que las diferentes posiciones tengan la misma visibilidad".

Por ello, consideran que una propuesta de reparto de cargos hay que "negociarla y consensuarla antes de hacerse pública" y avisan de que "una propuesta desmentida por los mismos protagonistas es una forma de acabar desunidos".

El documento señala que "los liderazgos deben renovarse": "Nos debemos a Cataluña, no al partido. Los cargos no se deben enquistar. Hemos de conectar con el pueblo. Los liderazgos se tienen que decidir, y no se deben imponer partidistamente".

Así, defienden que los afiliados "decidan libremente e informadamente la dirección de Junts, sin coacciones partidistas".

El relevo de Puigdemont y Sànchez ha intensificado el pulso entre familias por el control del partido, principalmente entre el sector procedente de la antigua Convergència, más pragmático y con Turull como cabeza visible, y el ala más unilateralista y sin pasado convergente, liderada por Borràs. EFE

rm/ce/jdm