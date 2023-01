Sectores de JxCat impulsan corriente de opinión para alejarse del modelo CDC

Sectores de Junts per Catalunya están impulsando una corriente de opinión interna para "redirigir" el rumbo del partido y recuperar "el espíritu fundacional" de JxCat ante la "desorientación" de la ejecutiva, a la que ven acercándose a un modelo de partido similar al de la antigua Convergència.

El grupo de militantes empezó a organizarse tras el congreso de JxCat del pasado mes de junio en Argelèrs-Sur-Mer (Francia) y está formado por personas "que comparten el espíritu fundacional" del partido, según han explicado a EFE diversas fuentes de Junts.

Este colectivo, que lleva por nombre "Junts per Junts", busca que la "prioridad" absoluta de JxCat sea la independencia de Cataluña, más allá de motivaciones "ideológicas".

"Cuando hay un sesgo que imita a Convergència, se está perdiendo la esencia de Junts per Catalunya", sostiene una fuente implicada en el colectivo.

Numerosas voces dentro de Junts consideran que la formación está virando hacia un modelo de partido similar al de la antigua Convergència y que el sector pragmático está llevando a cabo una toma de posiciones en los principales órganos de la formación.

Como prueba de ello esgrimen los resultados de las elecciones internas del pasado mes de septiembre, cuando las candidaturas afines al secretario general, Jordi Turull, se hicieron con el control de las direcciones locales, de veguería y de las corrientes ideológicas.

Aunque algunos de los planteamientos del colectivo coinciden con los de la presidenta de JxCat, Laura Borràs, las mencionadas fuentes señalan que "Junts per Junts" es una corriente "transversal", que no se trata de "una apuesta personalista", y que lo relevante no son los nombres que se encuentran detrás sino cuál es su objetivo.

Entre las personas que integran "Junts per Junts" figuran diputados en el Parlament, miembros de la cúpula de JxCat y miembros de su consejo nacional, así como numerosos militantes de base.

Esta corriente de opinión tiene previsto darse a conocer públicamente en los próximos días a través de un manifiesto, en el que recordarán que JxCat "nació con un proyecto político" y que están dispuestos a "mantenerlo". EFE

