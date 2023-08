El sector pesquero pide diálogo entre España y Gibraltar para revolver el conflicto sobre las aguas del Estrecho

El gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Conil/La Atunara (OPP72), Nicolás Fernández, ha denunciado públicamente este miércoles 23 de agosto un nuevo "acercamiento" de las patrulleras de Gibraltar a pesqueros españoles y ha exigido a los gobiernos de España y del Peñón que se sienten a establecer los límites de las aguas en las que pueden faenar los barcos nacionales.

"En nombre del sector pesquero no vamos a parar, que lo sepa el Gobierno claramente que no vamos a parar hasta que no se solvente cuáles son las aguas y hasta dónde pueden llegar los pescadores", ha manifestado Fernández en declaraciones a Europa Press.

En ese sentido, ha explicado que los pescadores de La Línea llevan pescando en esas aguas "toda la vida" y que desde hace "pocos años" el Gobierno gibraltareño ha puesto trabas a la pesca en esa zona alegando que son "aguas territoriales británicas" y llegando a "acosar" a los barcos españoles que faenan allí.

Sobre esto, ha aventurado a indicar que este "hostigamiento" se ha pronunciado más desde el incidente con una patrulla del Servicio Aduanero y un barco de bandera británica. "Ellos se han mosqueado y la forma de demostrarlo es acosando a los pescadores", ha aseverado.

"Nosotros no vamos a dejar de pelear, vamos a seguir poniendo de manifiesto que es un abuso de las autoridades de Gibraltar", ha manifestado Fernández, quien ha advertido de que "o se sientan y toman cartas en el asunto, o tendrán que poner fuerzas de seguridad y al ejército para que los pescadores puedan pescar".

Todo ello se produce después de que este miércoles el pesquero 'Mi Daniela' haya vuelto a denunciar que las autoridades de Gibraltar se hayan vuelto a aproximar a su embarcación para evitar que traspasasen los límites establecidos por el Peñón.

"Hemos venido para hacer el tonto", ha lamentado Jonathan Sánchez, patrón de la embarcación en un vídeo, en el que pone de manifiesto la escasa pesca que hay en un caladero frente a La Línea, próximo a la zona en conflicto con Gibraltar, y que "no es productiva".

Cabe señalar que este pescador español de 33 años ha sido denunciado por agentes de la Sección Marítima de la Policía Real de Gibraltar, por "numerosos delitos", entre ellos cuatro cargos por faenar en "aguas ilegales" y otros dos por "navegación peligrosa", según la Policía gibraltareña.

El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ya ha pedido al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que "deje de presionar y hostigar" a las embarcaciones españolas y "respete" el derecho internacional.