Sector del transporte escolar asegura que hay "muchas rutas deficitarias" y pide a Junta "dejar de prorrogar contratos"

La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha asegurado que en Andalucía existen "muchas rutas deficitarias" en relación con el transporte escolar, y le ha pedido al Gobierno andaluz que "deje de prorrogar los contratos".

Así lo han indicado fuentes de Fedintra a Europa Press, quienes han explicado que los contratos públicos normalmente "son de dos años prorrogables a cuatro", esto significa que "tiene que haber concursos que renueven muchas líneas, pero lo que sucede es que hay concursos que están continuamente prorrogándose por parte de la Junta, por tanto, no se renueva el operador y no se renuevan las condiciones, siendo esto tan perjudicial para los mismos", ha señalado.

Fedintra han subrayado que se trata de un "problema endémico" debido a que el sector "insiste" cada curso escolar en que "se arregle", pero de momento "seguimos igual", ha lamentado, porque las licitaciones y los contratos públicos son "auténticas subastas a la baja", es decir, "las empresas tienen que presentar ofertas económicas cada vez más ajustadas, sin embargo, las exigencias de la Junta de Andalucía son mayores", ha matizado.

Es por ello que, "solicitamos una mayor inversión, más recursos y mayor dedicación del personal para un servicio que, en muchos casos, es deficitario", ha apuntado al tiempo que ha criticado que "se han quedado muchas líneas desiertas y que nunca se tiene en cuenta la viabilidad de las empresas en estas rutas".

Ante este panorama, el sector ha asegurado que "se está apretando demasiado" al operador, lo que repercute en "la calidad" del servicio y como consecuencia de ello el operador "termina harto de las condiciones porque no le ve viabilidad económica y la calidad va bajando por esta política de concursos públicos", ha incidido. Además, denuncia que el Gobierno andaluz "no le presta la especial atención que requiere al transporte escolar".

Concretamente, en relación con lo que ha pasado recientemente en Cártama (Málaga) donde varios alumnos no pudieron volver a sus casas en un autobús escolar porque no quedaban plazas, desde Fedintra han explicado que una de las razones es que "las empresas operadoras tienen que tener el cómputo de alumnos de cada ruta", sin embargo, a veces, "la empresa operadora se presenta allí, con un autobús estándar de 55 plazas, sin saber que hay más que ocupar, y esa falta de información viene por parte de la Junta, que no le pasa a la empresa operadora el número total de alumnos por ruta".

EL SECTOR PIDE QUE "FOMENTO ASUMA LAS COMPETENCIAS"

Por último, desde la Federación Independiente del Transporte de Andalucía han resaltado que desde el sector "se lleva reclamando muchos años que esta competencia del transporte escolar pase a Fomento", por ser quien lleva todos temas de transporte en Andalucía.

En este sentido, Fedintra afirma que, por un lado, "tiene cierto sentido que la asuma Educación, porque está relacionado con los centros educativos", pero realmente "es una cuestión de transporte", ha añadido.

El sector cree que si esto lo llevara transporte "se podrían solventar estas situaciones de otra manera", ya que en Fomento "está la dirección general de transporte y muchísimos departamentos que hacen temas de transporte regular", mientras que en Educación "llevan profesorado, centros escolares y numerosos temas que hacen que el transporte pasa a ser complementario", ha afirmado.