El secretario de Estado para la UE pide en Bruselas cerrar "con celeridad" el plan de recuperación europeo

El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha pedido cerrar las negociaciones del plan de recuperación europeo "con celeridad" porque, a su juicio, retrasarlo provocaría que las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitarias del coronavirus "se recrudecerían".

Así lo ha manifestado en un viaje a Bruselas para impulsar el plan de recuperación europeo a pocos días de que se celebre un Consejo Europeo clave, el del 17 y 18 de julio, en el que los líderes europeos, de forma presencial, esperan alcanzar un acuerdo sobre el paquete de medidas.

"Necesitamos cerrar las negociaciones del paquete de recuperación con celeridad. Ante un reto sin precedentes no podemos esperar ya que las consecuencias económicas se recrudecerían", ha señalado González-Barba.

También ha defendido que la UE "necesita sacar adelante un plan conjunto y ambicioso para la recuperación económica, mejorar nuestra preparación sanitaria ante pandemias, no dejar a nadie atrás y no perder el tren del futuro ecológico y digital". Durante el transcurso de este viaje, el secretario de Estado ha podido entablar una ronda de contactos con numerosos Comisarios europeos.

"MENSAJE MUY POTENTE PARA LOS MERCADOS"

Durante el curso de estos encuentros, González-Barba ha trasladado la posición española en algunos de los expedientes de mayor prioridad para España, como el Pilar Social, la reforma del sistema migratorio y de asilo o el reto demográfico, además de las negociaciones en curso del Marco Financiero Plurianual y el Plan de Recuperación han marcado las conversaciones.

"Sacar adelante el plan de recuperación un mensaje muy potente hacia los mercados y a nuestros socios de que la Unión Europea es un proyecto sólido que quiere y puede jugar un papel relevante a nivel internacional. Si no somos capaces de alcanzar un acuerdo, perdemos todos", ha explicado González-Barba, en el que también ha apuntado que "los ciudadanos europeos no entenderían" si no se alcanza el acuerdo.

"El Gobierno de España está movilizado para impulsar el acuerdo a nivel europeo", ha declarado el secretario de Estado para la UE. Asimismo, se ha reunido con Michel Barnier, negociador de la UE para la relación con Reino Unido, para abordar el estado de las negociaciones con los británicos sobre la relación futura.

Además, González-Barba ha tenido ocasión de reunirse con la Secretaria General de la Comisión para abordar la cuestión de la presencia de españoles en las Instituciones europeas. También ha podido entrevistarse con eurodiputados dada la relevancia del Parlamento Europeo en las medidas anti-COVID19 y en las negociaciones del paquete de recuperación europeo y el Marco Financiero Plurianual, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.