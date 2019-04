Secretario de Estado para la UE: "Para ser alguien que buscaba transparencia, Assange está mal informado sobre Cataluña"

Dice que no le consta y le sorprendería que España hubiese intervenido, porque opinar no es delito

El secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, considera que el que fuera fundador de Wikileaks, Julian Assange, "para ser un personaje que pretendía informar al público con filtraciones y dar transparencia a la información realmente está bastante mal informado sobre Cataluña".

Así lo ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que le han mostrado distintos tuits de Assange en los que afirmaba "España perdió a Cataluña anoche" (en octubre de 2017) y usaba una imagen de Tiananmen para advertir: "España, esto no funcionará en Cataluña, los catalanes tienen derecho a la autodeterminación, las detenciones solo les unen y les dan fuerzas".

Aguiriano ha respondido que Assange está mal informado porque "España nunca perdió a Cataluña, ni la perderá, desde luego, en breve, ni mucho más allá tampoco". También cree que de debería volver a estudiarse lo que es el derecho de autodeterminación porque, "contrariamente a sus informaciones, Cataluña no lo tiene".

A su juicio, eso son los mensajes que el independentismo ha repetido "machaconamente" y que han llegado a mucha gente, pero que hay que "combatir con la verdad" porque "no se basan en el Derecho Internacional Público ni en su doctrina ni sus sentencias".

No obstante, preguntado si el Gobierno español ha tenido algo que ver en que Ecuador le haya revocado a Assange el asilo que le permitía estar refugiado en su Embajada en Londres Aguiriano ha dicho que no le consta y que le "sorprendería mucho" que España interviniese para evitar que Assange diga "lo que le parezca oportuno".

"No me consta y me sorprendería mucho que hubiéramos intervenido en un país amigo para que interfiriera con la libertad de expresión de alguien que dice cosas inexactas", ha remachado.

"EL PROBLEMA NO ES OPINAR"

En ese sentido, ha dejado claro que "el problema no es opinar" porque "no hay delito de opinión en el asunto de Cataluña, como en muchos otros", sino que los delitos son "los que están siendo juzgados" y pendiente del veredicto de los jueces.

Aguiriano ha dicho no poder evaluar los motivos que han llevado al Gobierno de Ecuador a tomar esta decisión y se ha limitado a señalar que ha habido un cambio de Gobierno que está suponiendo una "evolución" respeto al liderado por Rafael Correa, que fue quien decidió acoger a Assange.

LA PRÓRROGA DEL BREXIT

Por otro lado, preguntado por las negociaciones para el Brexit, ha confiado en que la prórroga recién acordada entre los 27 y Londres, hasta el 32 de octubre, sea realmente "la única y definitiva" y ha reconocido que entre los europeos hay "irritación y cansancio".

Los británicos, ha dicho, "llevan meses y meses sin conseguir ninguna mayoría parlamentaria para nada constructivo y positivo para salir de este atolladero en el que se han metido solos, porque nadie les pidió que se fueran".

También ha aprovechado para reprochar al PP que no apoyase en la Diputación Permanente el real decreto con medidas de contingencia para un Brexit sin acuerdo, porque cree que era realmente un tema de Estado que debía quedar al margen de la campaña electoral.