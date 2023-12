El secretario de Estado de Medio Ambiente acude a Villanueva de Córdoba y pide que acabe la huelga de hambre

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado por sorpresa en la tarde de este martes, en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, a los cuatro integrantes de la plataforma 'Unidos por el Agua' que están encerrados en el Consistorio y en huelga de hambre desde el pasado viernes, Paco Casero, Miguel Aparicio, María Eugenia Molero y Pedro Vera, para que reclamar que las administraciones se reúnan y den una solución rápida y definitiva al problema del agua en el Norte de la provincia cordobesa.

Precisamente, según ha informado la plataforma en una nota, Morán, que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, y por alcaldes socialistas de Los Pedroches y del Guadiato, "se ha comprometido a convocar mañana mismo una mesa de diálogo donde intervengan todas las administraciones con competencias en el grave problema de agua contaminada que sufren desde abril los habitantes del Norte de Córdoba. A cambio de que los cuatro abandonen la huelga de hambre y vuelvan a casa con sus familias".

Morán, que ha pedido que no hubiera medios de comunicación para mantener "un contacto más cercano y directo con los miembros de la plataforma", también ha declarado "que ha tenido que modificar su agenda para poder estar aquí lo antes posible, porque no hay cosa más importante que la situación que están sufriendo cuatro personas que han tenido que poner en riesgo su vida para que 80.000 ciudadanos vuelvan a tener agua potable en sus grifos", y que desde el pasado abril la reciben mediante camiones cisterna.

El secretario de Estado ha admitido que "este problema no se resuelve con buenas palabras ni con discursos mediáticos, sino poniendo sobre la mesa las distintas soluciones que pueda aportar cada administración, debatiéndolas y llegando a acuerdos. Esta situación hay que atajarla desde el origen, porque si no, en cinco o seis años, el problema no será grave, será irreversible".

Por ello, Morán ha anunciado que su siguiente actuación será "realizar una convocatoria abierta, en la mayor brevedad posible, donde estén representados el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos afectados y la plataforma 'Unidos por el Agua' y, a partir de ahí, crear un grupo de trabajo operativo formado por menos de 12 personas. Habrá que pensar en cual es la solución más rápida que asegure la vuelta de agua potable, que será provisional, pero a la vez apostando por una solución estructural definitiva".

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ha señalado que "toda agua se puede potabilizar sin que caigan 300 litros" de lluvia, "lo que hay que mirar es si la tecnología que se vaya a usar es la más adecuada, teniendo en cuenta el estado del agua, además tenemos que luchar porque las aguas contaminadas dejen de llegar a la Colada, ya que es mucho más barato depurar que potabilizar".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por su parte, ha apostado "por dejar a un lado los intereses políticos y poner toda la voluntad para que se solucione este grave problema a través del diálogo y el compromiso" y, en este sentido y en declaraciones este miércoles a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha abogado para que "todas las administraciones competentes" se comprometan a "buscar ese consenso, como el que se alcanzó en Doñana".

Se trata, según ha señalado, de "ver realmente dónde está el problema, y el más inmediato que es la potabilización de ese agua que procede del pantano de La Colada y que llega hasta Sierra Boyera" mediante una "infraestructura que acabó el Gobierno de España, aunque no era su competencia, y una vez resuelto el problema inmediato que es la potabilización de ese agua, que hay técnicas ya acreditadas que pueden llevarlo a cabo, también ver cuál es el origen de la contaminación de esa agua embalsada en La Colada, para actuar también con la responsabilidad necesaria entre todas las administraciones".

Por parte de la plataforma, Paco Casero, presidente de la Fundación Savia, ha agradecido el gesto del secretario de Estado, "lo cual me llena de muchísima esperanza, pues siempre he apostado por volver a convocar la Mesa del Agua para salir de esta gravísima situación, así como asegurar el futuro de las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato".

En cuanto a la petición del secretario de abandonar la huelga de hambre, Casero ha anunciado que "solo la dejarán cuando la convocatoria a esa reunión sea una realidad. Solo así, nuestro esfuerzo no habrá sido en vano".

El presidente de la Fundación Savia ha conminado al resto de los integrantes de 'Unidos por el Agua' allí presentes a que no abandonen su lucha "mientras no hayamos conseguido todos los objetivos, pues lo que hasta hace un rato parecía imposible ahora está mucho más cerca".

El presidente y la vicepresidenta de la plataforma, Miguel Aparicio y Daría Romero, han explicado, por su lado, como se ha desarrollado el trabajo de la 'Unidos por el Agua' desde su comienzo, así como los objetivos que se pretenden conseguir y los obstáculos que han encontrado en los apenas cinco meses que lleva funcionando.

Aparicio ha dicho que "no pedimos nada extraordinario, solo queremos dejar de ducharnos con los ojos cerrados y apretando la boca", en clara alusión al temor que hay entre la población de usar el agua contaminada, que ya está creando graves situaciones de estrés en los ciudadanos.

Por su parte, Daría Romero ha hecho un balance de como esta situación está afectado dramáticamente a todos los sectores económicos. "Por ello necesitamos que los políticos se sienten de una vez por todas a hablar, cara a cara, y que demuestren empatía con quien lo está pasando muy mal".

Por último, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha agradecido a todos los presentes su asistencia y ha pedido "soluciones eficaces que eliminen la cicatriz que este problema está dejando en nuestra tierra".

Ese miércoles, los cuatro "valientes", apodo con el que nombran los ciudadanos a los miembros de la plataforma en huelga de hambre, abandonarán su encierro para acudir al Pleno en el que han sido invitados por la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches, con la esperanza de que suponga un paso más para la solución de este problema.