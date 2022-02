El secretario de Estado de Justicia tacha de "ley fantasma nacional de pandemias" la ley del PP

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha asegurado que la ley de pandemias que propone el PP es un "atajo" para "restringir instrumentos constitucionales" como el estado de alarma.

Así lo ha dicho en su intervención ante la Comisión de Justicia del Senado, donde ha comparecido a petición propia --por primera vez desde que asumió el cargo en diciembre-- para responder a preguntas de los grupos parlamentarios que fueron remitidas a la Cámara desde el comienzo de la pandemia.

Rodríguez ha protagonizado durante más de cuatro horas un debate que ha versado principalmente sobre la gestión de la crisis sanitaria en la Administración de Justicia, los indultos del 'procés' y la situación de los jueces en Cataluña, los "ataques" al Poder Judicial por parte de miembros de Unidas Podemos, el perfil de la fiscal general del Estado Dolores Delgado y el conflicto con los Letrados de la Administración de Justicia.

La mayor parte del debate ha transcurrido con el senador del PP Fernando de Rosa, quien ha reprochado la actuación del Ministerio ante la covid-19: desde la falta de equipos de protección individual en 2020, pasando por el hecho de que el personal de la Administración de Justicia no fue prioritario para la vacunación, hasta el rechazo del PSOE a su propuesta legislativa para gestionar la crisis sanitaria. "No entendemos por qué no aceptan nuestra mano tendida", ha dicho en referencia a la ley orgánica sobre pandemias.

El secretario de Estado ha recriminado al partido que insistiera con la "ley fantasma nacional de pandemias". "Estoy esperando a que concrete alguna ley de verdad. ¿Qué pretenden con esta medida alternativa? El estado de alarma es un instrumento constitucional. ¿Pretende usted quizás un atajo para restringir instrumentos constitucionales?", ha apuntado.

En este sentido, Rordíguez ha dicho que la propuesta del PP es "una forma de superar determinados derechos, restringiéndolos sin atender a un texto tan importante como la Carta Magna que habla de los estados de alarma". El senador, por su parte, le ha recordado que el Tribunal Constitucional estimó inconstitucionales varios preceptos de los dos estados de alarma adoptados por el Gobierno.

De Rosa ha insistido en que su propuesta se trata de "una legislación con la que cuentan otros países de nuestro entorno" para hacer frente a la crisis sanitaria. "Lo que hace el Gobierno no es cogobernanza, sino desgobernanza", ha dicho para subrayar que no puede haber 17 maneras distintas de gestionar la covid-19.

Rodríguez ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ejecutivo con las comunidades autónomas, en particular el del Ministerio de Justicia. "Si el Gobierno hubiera hecho algo centralizado, ustedes hubieran puesto el grito en el cielo", ha señalado para luego añadir que ante la decisión de cogobernar el PP ha puesto "el grito en el súper cielo".

Así, el secretario ha defendido que durante la primera etapa de la pandemia se implantó el uso del teletrabajo en la Administración de Justicia y se evitó el desplazamiento de penados y de personal con vistas telemáticas. Ha hecho referencia también al reparto de equipos de protección oficial como guantes y mascarillas, así como mamparas para los juzgados, en un momento en el que --según ha remarcado-- había dificultades para acceder a ello. "Creemos que fue un despliegue completo de medidas", ha dicho.

"ATAQUES" AL PODER JUDICIAL

Además de reprochar la gestión de la pandemia, el PP ha reclamado al secretario de Estado que el Ministerio permanezca "inactivo ante los constantes ataques de su socio de Gobierno al Poder Judicial".

Ha recordado el caso de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos Ione Belarra, quien publicó un tuit en el que acusaba de prevaricación al tribunal que condenó al exdiputado de su formación Alberto Rodríguez. "¿Van a condenar estos ataques?", ha preguntado.

En su respuesta, el secretario ha asegurado que "está absolutamente fuera de toda duda" la consideración que el Ministerio tiene de la judicatura española y de la independencia del Poder Judicial.

Así, ha evitado hacer mención a los casos relativos a Podemos y ha recordado el mensaje de Whatsapp en el que el exsenador del PP Ignacio Cosidó decía que controlarían la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. "Eso es atacar de verdad al Poder Judicial", ha dicho.

EL "ACOSO" A LOS JUECES EN CATALUÑA

El senador De Rosa también ha reprochado la falta de medidas del Ministerio para hacer frente al "acoso del entorno radical independentista" que están sufriendo los jueces en Cataluña. "Está provocando una total desertización", ha dicho para avisar de la escasez de magistrados en esa comunidad autónoma y exigir una bono compensatorio para quienes prestan servicio allí.

Rodríguez ha reconocido que Cataluña "es una de las comunidades con más porcentaje de plazas vacantes", pero ha pedido al PP que "no solo lo vincule al 'procés'". "Espero que entienda que la interinidad de los jueces en Cataluña no se produce ahora, es desde hace años", ha dicho tras hacer mención a una falta de cultura opositora en la región.

Así, ha recordado que desde el Ministerio han aprobado un programa de becas para el acceso a la carrera judicial. "La mejora de las relaciones institucionales y la mejoría del clima político y social esta haciendo que en Cataluña haya un mayor interés por opositar", ha añadido tras defender en preguntas anteriores la decisión de conceder los indultos a los presos del 'procés'.

"COACCIONES" DE GARZÓN AL CONSEJO FISCAL

Este miércoles, el PP también ha hecho referencia al denominado 'caso Stampa', que fue llevado al Consejo Fiscal. Ha puesto sobre la mesa el "ataque" y las "coacciones" realizadas por parte del bufete de abogados presidido por Baltasar Garzón --exjuez y pareja de la fiscal general del Estado Dolores Delgado-- a los vocales de la Asociación de Fiscales (AF)

Cabe recordar que la AF emitió un comunicado en el que criticó al despacho de Garzón por publicar una misiva que, a su juicio, "pretende condicionar la actuación de los consejeros electivos e impedir el conocimiento de lo acaecido mediante intimidaciones encubiertas". El bufete llegó a decir que los vocales de la asociación no tenían legitimación para reclamar a Delgado que informara sobre si el bufete representa o no a investigados del 'caso Villarejo'.

Preguntado sobre si el Ministerio considera que los miembros de la asociación pueden sentirse "coaccionados" por el escrito de dicho bufete, Rodríguez ha asegurado que no iba a seguir el "camino" del PP de "vilipendiar a la fiscal general del Estado y entrar en su vida personal". Y ha subrayado que desde Justicia tienen "plena confianza en el Ministerio Fiscal".

Ante la insistencia del senador, el secretario ha recordado que acudió al Senado a hablar de la gestión del Gobierno y no de un bufete. "Sean ustedes un poquito respetuosos", ha zanjado.

EL 1-O EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Rodríguez también se ha pronunciado brevemente --a instancias de la senadora del PP María Teresa Martín Pozo-- sobre la decisión de la Abogacía del Estado a no ejercer la acusación en la causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas contra varios excargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos en el 1-O y en la gestión de las denominadas embajadas catalanas.

Ha insistido en que dicha causa "tiene por objeto fondos de la Generalitat y no fondos del Estado". "Ese es el criterio que se ha empleado para las decisiones que se han tomado", ha dicho.