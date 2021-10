El secretario de Estado de Economía afirma que la recuperación en Cantabria avanza "a buen ritmo"

Cantabria ha recuperado al 94% de trabajadores en ERTE, más que en España, y hay más población activa y afiliados que antes de la pandemia

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha subrayado que la recuperación de Cantabria avanza "a buen ritmo", incluso, en algunos aspectos, como es la reducción de los trabajadores afectados por Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs), "más rápido que en el resto de España".

Así lo ha subrayado este lunes en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Santander tras reunirse con la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y agentes económicos y sociales de la comunidad autónoma, para abordar con ellos la situación económica de Cantabria, las inquietudes y necesidades existentes y el papel de los fondos europeos de recuperación.

En cuanto a la situación de la comunidad autónoma, ha valorado el hecho de que Cantabria ya haya recuperado al 94 por ciento de los trabajadores que han estado afectados por un ERTE, que ya solo suponen el 1 por ciento de los afiliados. En España, según ha dicho, la cifra de afectados por ERTE ya está por debajo de los 230.000.

El secretario de Estado de Economía ha subrayado que en España "la recuperación está siendo muy general, muy amplia y está llegando a todos los territorios".

Por su parte, la consejera ha destacado que "la actividad económica y el empleo va avanzando. Estamos saliendo paso a paso de esa situación tan crítica que hemos vivido en este año y medio", ha afirmado.

"Es cierto que en datos objetivos y en datos estadísticos estamos mejor posicionados que lo que es la media nacional pero hay que seguir avanzando", ha afirmado la consejera tras referirse también a la reducción de los trabajadores afectados por ERTE.

Además, según ha comentado, la comunidad autónoma tiene ya más población activa que al inicio de la pandemia, superando los datos de septiembre de 2021 a los de febrero de 2020, y hay 10.000 afiliados más (en la comparativa de estos dos meses), pasando de los 214.000 a los 224.000.

LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN

Y de cara a seguir en esa recuperación, tanto el secretario de Estado como la consejera han subrayado la importancia de los fondos europeos y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La consejera ha señalado que estos recursos suponen un "camino de futuro" y de avance y de generación de una actividad económica "de valor añadido" que cree "empleo estable".

García Andrés ha comentado, precisamente, que las prioridades se articulan, según ha señalado, en torno al Plan de Recuperación y a esa ejecución de las inversiones que ha empezado --ha dicho-- "con fuerza y que está tomando velocidad e impulso para llegar a velocidad de crucero muy pronto", todo ello combinándolo con un conjunto de reformas "muy ambiciosas" en materias como la Formación Profesional o el clima de negocios.

En la reunión, ha podido escuchar de boca de los agentes económicos y sociales de la comunidad (sindicatos y representantes de asociaciones profesionales) su análisis de cómo está avanzando la recuperación en Cantabria y cómo "agilizar" la ejecución de los fondos procedentes tanto de la Administración central como por parte de las comunidades autónomas para contribuir a ella.

Sobre las dificultes para la ejecución y justificación de todos los recursos que van a llegar, el secretario de Estado ha reconocido que se trata de "un desafío" ya que, según ha apuntado, los que se van a recibir en tres años son equivalentes a los que se han recibido en los últimos 20 años a través de fondos estructurales.

Pese a todo, ha subrayado el "esfuerzo" que se está haciendo por parte de todas las Administraciones y se ha mostrado "confiado" en que "se van a poder ejecutar" esos recursos con ese objetivo de "transformar y sentar las bases de una economía más productiva y capaz de generar más y mejores empleos".

García Andrés ha explicado al Gobierno de Cantabria y a los interlocutores económicos y sociales cómo se está avanzando en esa ejecución y ha señalado que se debe hacer "bien, en tiempo y cumpliendo los hitos y los objetivos que nos hemos comprometido con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos".

"Estamos en buena disposición, aumentando día a día la ejecución. Todas las Administraciones están trabajando, las convocatorias están saliendo, ya hay más de 40", ha destacado el secretario de Estado, que además ha subrayado además que se están incorporando criterios generales y particulares para que esos fondos lleguen a las pymes y aseguren también la creación de empleo.

"PREOCUPACIÓN" DE CANTABRIA POR EL IMPACTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA

Además, tanto los agentes sociales como desde el Gobierno se le ha trasladado al secretario de Estado la "preocupación", como el impacto del precio de la energía, no solo para el consumidor sino también para las empresas, no solo de las electrointesivas sino de la pequeña y mediana empresa y cómo hacer que esto no se convierta en un "escollo" para la recuperación, según ha explicado la consejera Ana Belén Álvarez.

En el encuentro, los agentes sociales y económicos han abordado con el secretario de Estado y la consejera las necesidades en materia de formación y que éstas se adapten a lo que precisa la empresa, así como la acreditación profesional de los trabajadores.

También se ha tratado sobre la situación del transporte y la importancia de la logística para toda la actividad económica de Cantabria y en cuestiones relacionadas con el transporte de mercancías y el portuario.