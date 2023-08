El secretario del PSOE de Canarias pide a CC decantarse y apoyar a Sánchez para "seguir avanzando"

El secretario del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este martes a Coalición Canaria (CC) decantarse y apoyar a Pedro Sánchez en una posible investidura como presidente del Gobierno de España para "seguir avanzando".

Torres ha asegurado, en rueda de prensa, que está "absolutamente informado de todos los pasos" que se están dando sobre las negociaciones del PSOE con CC para una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, al igual que es conocedor de los "pasos que se han ido dando desde la misma noche electoral, porque todo empezó en la misma noche electoral".

Así ha admitido que ha habido "contactos informales que la propia formación política de Coalición Canaria los ha reconocido". En este sentido, ha aprovechado para puntualizar que la próxima semana se constituyen las cámaras y las mesas del Congreso de los Diputados, lo que va a definir "hacia qué lado va a ir esta investidura", por lo que subrayó que son "días importantes".

Por ello, pidió a CC decantarse para ver "si realmente, como dicen sus estatutos," están del lado progresista como otros partidos nacionalistas o si se colocan en el lado de los partidos conservadores que tendrá "el apoyo directo de la ultraderecha".

Torres se ha mostrado confiado de que CC finalmente apoye una investidura de Pedro Sánchez, ya que afirmó que "todavía quedan días por delante" y hay partidos que han indicado que no apoyarán una investidura de Alberto Núñez Feijóo "con o sin Vox", quien no puede ser investido presidente "si no es con el voto de Vox".

Por ello, ha aconsejado apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España para "seguir avanzando", que es lo "más importante en un país diverso, distinto, plural", que admite "sensibilidades de todo tipo" a diferencia de la otra opción, que recuerda el "Gobierno que ha machacado a esta tierra" ha sido el "Partido Popular".

¿MINISTRO?

Cuestionado por la posibilidad de ser ministro en un futuro gobierno de Pedro Sánchez, aseguró estar "ilusionado" con el trabajo que le corresponde en estos momentos en Canarias, que es dijo el de "seguir caminando y mejorar la vida de los canarios" desde la oposición a pesar de haber ganado las elecciones, por lo que matizó que la labor de su partido "es ayudar con la fiscalización" al actual Gobierno regional.

Si bien ha agradecido a Pedro Sánchez el tener "excelentes" ministros en el Gobierno de España pero, matizó, que "en el futuro ya se verá". "Yo en estos momentos estoy en Canarias ilusionado con el trabajo que corresponde", apuntilló para agregar que "mi prioridad, mi objetivo, mi finalidad es seguir trabajando desde el Parlamento de Canarias".

Cuestionado por los resultados electorales del PSOE en Canarias, Torres ha asegurado que el "magnífico resultado" obtenido "lo dicen las urnas y eso es indiscutible, no es que sea una opinión subjetiva. El PSOE ha ganado las elecciones en Canarias en las autonómicas y las ha ganado incluso con más votos en las generales", defendiendo así que la "revalidación del apoyo ciudadano es incuestionable".

SÁNCHEZ EN LANZAROTE

Sobre la estancia del presidente de Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, en la isla de Lanzarote, Torres ha dicho que "es bueno" que visite Canarias "por todo lo que significa", al tiempo que ha negado que esté prevista una agenda de reuniones, ni institucionales ni de partidos, aunque señala que eso no implica que conecten durante estos días de descanso.