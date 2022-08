La sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián contará con cinco estrenos mundiales

Los cinco largometrajes de la sección estarán acompañados de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 19 y 23 de septiembre

La sección Culinary Zinema de la 70 edición del Festival de San Sebastián contará con cinco estrenos mundiales y será inaugurada por la película 'La luna en un plato/Mibu', que permite conocer a fondo el famoso restaurante japonés. 'Virgilio', un retrato del chef del restaurante limeño Central, clausurará la sección que también incluirá un tercer documental, 'La Huella, historia de un parador de playa', y dos ficciones, 'Xiao shan he / Nostalgia' y 'Tsuchi wo kurau junikagetsu / The Zen Diary'.

Culinary Zinema, que también incluirá cinco cenas temáticas relacionadas con las proyecciones, ha sido presentada este miércoles en el Basque Culinary Center por su director, Joxe Mari Aizega, y por el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

El actor y productor teatral Roger Zanuy (Barcelona, 1978) debuta como director con 'Mibu. La luna en un plato', un filme que desvela la historia y las fuentes de inspiración del restaurante Mibu, un templo gastronómico que ha emocionado a grandes cocineros del mundo que aparecen en el documental, entre otros, Ferran Adrià, José Andrés, Massimo Bottura, Joan Roca, Andoni Luis Aduriz, Oriol Castro y Albert Raurich.

Alfred Oliveri (Buenos Aires, 1969), que ya presentó en Culinary Zinema su debut 'Tegui: Un asunto de familia' (Tegui: A Family Affair, 2018) y 'La leyenda de Don Julio: Corazón & Hueso' (The Legend of Don Julio: Meat & Bones, 2019), regresa a la sección con 'Virgilio', una aproximación documental al chef Virgilio Martínez, cuyo restaurante Central, ubicado en Lima (Perú), está considerado el mejor de la década en Latinoamérica y en 2022 se ha situado en el puesto número 2 de lista The World's 50 Best Restaurants.

En 'La Huella, historia de un parador de playa', el realizador italoamericano afincado en Argentina Alessio Rigo de Righi (Jackson, Mississippi, 1986) traslada su cámara a un pequeño pueblo uruguayo donde hace 20 años tres amigos afrontaron el reto de construir un parador de playa como los de los años 50.

El director y guionista chino Peng Chen (Shenzhen, 1968) mostrará su segundo largometraje, 'Xiao shan he (Nostalgia)', una ficción en la que la cocina y la comida juegan un papel importante a través de la joven protagonista, una chica que regresa a su pueblo natal y se reencuentra con su abuela y sus amigos de la infancia.

Finalmente, el nuevo trabajo de ficción del cineasta japonés Yuji Nakae (Kioto, 1960) es 'Tsuchi wo kurau junikagetsu / The Zen Diary', que narra la historia de un escritor que vive solo en las montañas, donde cocina comida zen con verduras que cultiva él mismo y con setas recogidas en las colinas, y que nos recuerda lo que es vivir en la naturaleza, el olor a tierra y la riqueza de la vida.

CENAS TEMÁTICAS

Los cinco largometrajes de la sección estarán acompañados de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 19 y 23 de septiembre en Basque Culinary Center y cuyo denominador común será el viaje a destinos culinarios como Uruguay, China, Japón y Perú.

Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta el 2 de septiembre a las 10.00 horas al precio de 80 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank. Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta a partir del 11 de septiembre a un precio de 8,25 euros.

Las cenas temáticas de Culinary Zinema, sección que cuenta con Nespresso como patrocinador, arrancarán con una cena inaugural el 19 de septiembre vinculada al filme 'Mibu: La luna en un plato'. El chef Albert Raurich, propietario de Dos Palillos (Barcelona), con una estrella Michelin, y de Dos Pebrots (Barcelona), ofrecerá una experiencia gastronómica que homenajea la cocina ancestral de los Ishida.

La velada del 20 de septiembre se acercará a la gastronomía uruguaya de la mano del equipo del parador La Huella. Vanessa González, chef ejecutiva del parador, y Andrés Viñales, chef al frente de la parrilla, han diseñado una cena en formato cóctel que reproduce la experiencia gastronómica que se puede vivir en La Huella, basada en la gastronomía local.

La cena del día 21, que será el complemento de la película 'Tsuchi wo kurau junikagetsu / The Zen Diary', será ofrecida por el chef Naoyuki Haginoya, director gastronómico del Grupo Nomo, que participa en varios restaurantes de España. En sus creaciones mezcla los ingredientes de la gastronomía japonesa con platos propios de la tradición española.

Al hilo de la proyección de 'Xiao shan he (Nostalgia )', el 22 de septiembre será el turno del restaurante Chila (Madrid y Barcelona). Yinfeng Tang y su chef ejecutivo Sanhuai Yu ofrecerán una experiencia gastronómica que descubrirá una de las ocho grandes tradiciones culinarias de China: la cocina de la provincia de Hunan.

Finalmente, el 23 de septiembre Virgilio Martínez clausurará la presente edición de Culinary Zinema. El chef de Central, segundo mejor restaurante del mundo según la lista The World's 50 Best de 2022, diseñará una experiencia que simboliza su propuesta gastronómica.

Este año, además, Culinary regresará a su formato habitual de diez comensales por mesa para propiciar diálogos que enriquezcan la experiencia. El profesorado y los estudiantes de Basque Culinary Center participarán en todas las cenas colaborando tanto en cocina como en sala.