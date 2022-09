El Sea Watch declara el estado de necesidad con 428 migrantes a bordo

El barco Sea Watch 3 de la ONG alemana del mismo nombre con 428 migrantes a bordo, después de múltiples rescates en los últimos días en el Mediterráneo central, informó hoy que ha declarado el estado de necesidad, después de 10 solicitudes de puerto seguro, pues la situación ya no es sostenible y pidió urgentemente un puerto o se verá obligado a atracar aunque no tenga autorización.



"Los suministros se acabarán mañana por la noche, las personas a bordo y la tripulación están exhaustos. Ya no se puede garantizar su protección por lo que hemos declarado el estado de necesidad", explicaron en un mensaje enviado a los medios.



"Se ha pedido a las autoridades que nos asignen un puerto seguro lo antes posible. De lo contrario, la tripulación se verá obligada a llegar a un puerto incluso sin asignación explícita para poder finalmente desembarcar a las personas", explicaron.



Actualmente hay casi 900 migrantes en el mar la espera de que Italia conceda un puerto, pues Malta no autoriza nunca a los barcos humanitarios a atracar en sus puestos.



El último rescate se produjo este jueves cuando el Open Arms Uno, el nuevo barco humanitario de la ONG española del mismo nombre, rescató a 19 personas que viajaban a la deriva en el Mediterráneo Central y que revelaron que una mujer había muerto durante la travesía al caer al agua.



"Rescatadas 19 personas a la deriva en aguas internacionales, 6 niños 2 de ellos bebés, y perdieron una mujer que cayó al agua. Son de Siria y Sudan: los “otros” refugiados. Aquí seguimos en el Mediterráneo, siempre estamos, no nos fuimos y no nos vamos porque CadaVidaCuenta", escribió el fundador de Open Arms, Oscar Camps, en redes sociales.



Tras cuatro rescates, la nave de SOS Humanity navega con otros 415 migrantes "que necesitan urgentemente un refugio seguro! Casi la mitad (192) son menores de 18 años, incluidos 113 menores no acompañados. Algunos rescatados tienen heridas", según la ONG.



En lo que va del año han llegado a las costas italianas cerca de 62.000 migrantes, frente a los 40.000 del mismo periodo de 2021, según los datos actualizados del ministerio del Interior.