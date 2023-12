El SCIS de Ciudad Real aprueba la Oferta de Empleo Público de 2023 con 50 plazas de bomberos, mandos y personal técnico

El Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real ha aprobado este miércoles por mayoría, con los votos a favor de los representantes del PP y de VOX, y la abstención del PSOE, la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2023 que incluye 50 nuevos puestos de trabajo, 36 de ellos de bombero, 10 de mandos operativos y el resto de personal técnico y administrativo.

La Asamblea se ha reunido, en sesión extraordinaria y urgente, debido a la necesidad de ratificar dicha convocatoria para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de que finalice el presente año, tal y como ha señalado el presidente del SCIS, el popular Julián Triguero, según ha informado el Consorcio del SCIS de Ciudad Real por nota de prensa.

Una OPE "histórica", ha denominado Triguero, con la que se prevé la cobertura de 50 plazas para los 9 parques de la provincia de Ciudad Real, y que se suma a la anteriores de 2020, 2021 y 2022, donde se convocaron 30 plazas de bombero y 11 jefaturas de mandos operativos (unidad y grupo). De este modo, en 2024 se pondrá en marcha la ejecución de un total 66 plazas, de las cuales 21 son de mandos operativos.

"Una sustancial mejora en el servicio para cubrir un déficit patente de plantilla, conseguir unos turnos de personal operativo bien dotado, garantizando los descansos mínimos para los bomberos y disminuyendo consigo el sobredimensionado número de horas extras", ha señalado el presidente del SCIS, apelando así al resto de miembros de la Asamblea a la unanimidad a la hora de votar, "fuera de partidismos", al tratarse de una propuesta para evitar el cierre de parques y aumentar el número de bomberos por turnos.

Palabras que ha secundado el nuevo gerente del SICS, José Alberto Martín-Toledano, que afrontaba su primera Asamblea tras tomar posesión el pasado 7 de diciembre, y con las que se refirió a la "situación precaria de personal" que hay actualmente en el Consorcio. "Hay que ponerse las pilas y sacar todas las Ofertas de Empleo que estén a nuestra disposición y con la mayor celeridad, para cubrir el mayor número de plazas y garantizar así más seguridad para los vecinos de la provincia", ha destacado.

La oposición, por su parte, ha indicado que su abstención no se debía a cuestiones partidistas, sino que era una decisión motivada por los testimonios de los sindicatos en la anterior Comisión Paritaria, ya que a su juicio, "no hay suficientes plazas ofertadas en dicha OPE". "Estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma", ha afirmado el portavoz del grupo socialista y vicepresidente primero del Consorcio, Juan Benjamín Gallego de la Torre.

Argumentos a los que Julián Triguero ha respondido planteando que estas plazas vacantes están dotadas presupuestariamente para aumentar el número de efectivos en los parques, tal y como se recoge en el último Presupuesto del Consorcio. "Son suficientes vacantes las que se ofertan en dicha convocatoria, dado que a lo largo de 2024 irán surgiendo nuevas plazas debido al gran volumen de jubilaciones que se irán sucediendo próximamente y con las que la plantilla se irá reciclando", ha concluido.